Capak: Preminula djevojčica od 12 godina, imala je višestruke komorbiditete

U Hrvatskoj bilježimo rast novozaraženih, a Stožer apelira na građane da se drže mjera i da se ponašaju odgovorno jer će nam u suprotnom brojke rasti. Od 12 preminulih u posljednja 24 sata, najmlađa žrtva imala je 12 godina. Riječ je o djevojčici koja je imala kardiološke komorbiditete. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da u ovom tjednu imamo porast novozaraženih od 46 posto u odnosu na prošli.

U posljednja 24 sata zabilježeno je 1445 novih slučajeva zaraze virusom SARS-CoV-2 te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 5490. Među njima je 889 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 84 pacijenta. Preminulo je 12 osoba. Od 25. veljače 2020., kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 253.310 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih je 5709 preminulo, ukupno se oporavilo 242.111 osoba, od toga 418 u posljednja 24 sata. U samoizolaciji je trenutačno 18.828 osoba. Do danas je ukupno testirano 1.447,365 osoba, od toga 8676 u posljednja 24 sata, priopćio je Stožer.

Najmlađa preminula osoba je djevojčica od 12 godina. Imala je multiple komorbiditete iz kardiološkog spektra. Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak kazao je da je djevojčica imala kardiološke komorbiditete te da čekaju potpunu dokumentaciju.

Ravnatelj HZJZ-a kazao je da u ovom tjednu imamo porast od 46 posto u odnosu na prošli tjedan. Udio pozitivnih danas je 16,7. Na AstraZenecu prijavljeno je 0,5 posto nuspojava. Na Pfizer također 0.5, a na Modernino je mali broj pa se ne može dobiti postotak. Hrvatska je prema visini incidencije na 7. mjestu u EU.

"Razlika između Pfizera i AstraZenece po pojavnosti nuspojava nema. Nuspojave su blage prirode", kazao je Capak.

Capak je rekao da nema nekih posebnih žarišta. "Karakteristično da incidencija raste u primorskim županijama, na kontinentu je nešto bolja situacija. U većini zemalja u okruženju i u zemljama EU imamo veći broj i ne možemo očekivati da se to neće preliti i na Hrvatsku. Imamo nove varijante. Imamo veći broj okupljanja ljudi na jednom mjestu", kazao je Capak.

Odbijanje cijepljenja AstraZenecom

"Podatak od 30 posto ljudi koji se nisu željeli cijepiti AstraZenecom dobiven je od KoHOM-a. Mi mislimo da je to manje. Teško je govoriti, bila je to telefonska anketa. Mislimo da je manje, ali prikupljamo podatke", kazao je Capak.

Pokradeni pacijenti u bolnici

"Obavijestio sam nadležne institucije. Dolaze djelatnici iz policije radi razgovora. Apsolutno će biti daljnjeg postupanja. Riječ je o izrazito teškom i nemoralnom djelu, kaznenom djelu", kazao je ministar zdravstva Vili Beroš.

Pooštravanje mjera

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je, kada je riječ o restriktivnijim mjerama, da Stožer smatra kako još uvijek treba sačuvati ovaj režim, ali da je za to potrebna odgovornost građana. Naglasio je da prate situaciju na dnevnoj razini.

"Svatko prije nego što uđe u zatvoreni prostor, treba razmisliti je li taj prostor prozračan, koliko je ljudi unutra.... Ako je netko u toj prostoriji zaražen, infekcija će se širiti. Zato postoje mjere. Treba li ući u neku rizičnu situaciju? Ako vidim da ima više ljudi, da nije prozračeno, da se mogu potencijalno zaraziti, tada neću ući. Kada govorimo o privatnim okupljanjima, to nitko neće provjeravati. Te jednostavne poruke trebaju se primiti kao nešto normalno i naučiti kako se ponašati u epidemiji", kazao je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.

"Mi smo propisali što je zatvoren prostor i kako se može sjediti na terasama. Kada se govori o restriktivnijim mjerama, mi smatramo da još uvijek treba sačuvati ovaj režim, ali samo ako svatko preuzme odgovornost i ponaša se prema preporukama", kazao je Božinović.

"Nije problem biti vani. Zato smo rekli da se otvaraju terase koje nije imalo smisla otvarati zimi. Da, može se, ali treba se držati distance. Ako nećemo to raditi i kada zatvorimo one stijene i malo upalimo grijalice, to više nije terasa i onaj tko je zaražen taj će proširiti zarazu. Ako pazimo da držimo fizičku distancu, ako se prostori prozračuju, onda ne bi trebalo doći do zaraze", kazao je Božinović. Ako budemo disciplinirani, brojevi neće rasti", dodao je.

"Klasične mjere djeluju i na širenje novih varijanti", dodao je Capak.

Južnoafrički soj

"Za dvije osobe, od četiri slučaja kod kojih je potvrđen južnoafrički soj, sasvim sigurno znamo da su putovale – Meksiko, Turska pa Hrvatska. Za ove druge dvije osobe zaključili smo kako su se zarazile. Dolaze iz Krapinsko-zagorske županije. Zarazile su se od osoba koje su već ozdravile", kazao je Capak i dodao da ne mogu ustanoviti kako je soj došao do onih od kojih su se zarazili.