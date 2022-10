Plenković o kritikama predsjednika: Milanović kao ljubomorni, poraženi luzer napada Schmidtovo rješenje

Premijer Andrej Plenković posjetio je u utorak Zadar i Zadarsku županiju te se susreo s vodstvom grada i Županije. Uz predsjednika Vlade su potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković te ministar znanosti i obrazovanja Radovan Fuchs.

"Vrlo je dobro da se to realiziralo u rokovima. Mislim da je svima koji su ovdje upućeno u aktivnosti Sveučilištu u Zadru jasno da je ovo dodatna vrijednost", naveo je Plenković o EU projektima na Sveučilištu. Naveo je da je danas potpisan ugovor s između Zadarske županije i Hrvatskih voda kako bi se dovela voda u svako mjesto u Zadarsku Županiju. Očekujem gospodarski rast u četvrtom kvartalu, naveo je.

Izbori u BiH

Novinari su pitali premijera Andreja Plenkovića da komentira izjavu predsjednika Domovinskog pokreta Ivana Penave prema kojem su nedjeljni izbori u BiH bili neuspjeh za Hrvate u BiH.

"Nisam čuo tu izjavu. Posve nebitna izjava i posve nebitna stranka. Ničim nisu pridonijeli statusu Hrvata u BiH. Treba pažljivo slušati bošnjačke stranke kako govore da je Schmidt osigurao sudjelovanje Hrvatima u BiH. Milanović je radio štetu, a kao poraženi, ljubomorni luzer danas napada. a mi smo unatoč njemu zaštitili prava Hrvata", ustvrdio je premijer i dodao da Milanović ni nakon izbora ne zna kako se zove Schmidt.

VIDEO:Domagoj Knežević: "Mislim da smo kroz kontinuirani rad uspjeli uvjeriti jake međunarodne aktere da je ovo nužnost kako bi BiH postala stabilna i funkcionalna država u nekakvoj perspektivi"

"Što se tiče diplomatskih rješenja, mi smo mu poslali prije dvije godine. On je inzistirao na tome da bude 50-50. Pitajte živuće bivše predsjednike. Ima ih. To nikad nije bila praksa. Što se tiče VSOA-e, miješati imenovanje ravnatelja s drugim imenovanjima u MORH-u, to je neka njegova želja. Ostalo ide sukladno s nadležnostima, a o tome će razgovarati s ministrom obrane", kazao je premijer.

Na pitanja o naslovnici tjednika Nacional, kazao je da nije vrijedno komentirati te da je 90 posto njihovih naslovnica u posljednjih šest godina bilo o njemu.

Na kritike Milanovića o upisu saborskog zastupnika Bačića u Ratnu školu, kazao je: "Kad je netko tako jako poražen na vanjskopolitičkom polju, onda traži neku temu. On je posljednjih godinu i pol dana štetio. Mora se čovjek zapitati čemu to. Kad imate Christiana Schmidta koji vam možete pomoći ako sve ostalo ne uspije, a vi ga stalno vrijeđate mjesecima ....On je unatoč njemu pomogao."

VIDEO:Banožić o izboru ravnatelja VSOA-e

Istaknuo je da je on uvjeren da će Hrvatima biti bolje nakon Schmidtove intervencije te dodao: "To kažu svi, pa čak i Komšić".

"Komšiću je u kampanju išao Milanović, a ne ja. On je ostao na skupu u Sarajevu ne bi li se tad izabrao čovjek koje su birali Hrvati. Cijela ta naknadna pamet je licemjerna. Tko je on da nama govori što se i kako trebalo kad je on bio u kampanji za Komšića?", istaknuo je.