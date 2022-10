Milanović o Grliću Radmanu: 'Živoder' je nazvao mog predstojnika Ureda da se nađu, da iščačka za neku sitnu transakciju

Predsjednik Zoran Milanović danas je bio vrlo oštar oko pitanja umirovljenja načelnika Glavnog stožera Roberta Hranja, a reagirao je i na imenovanje ambasadora.

Na pitanje oko mirovina i da bi admiral Hranj trebao u mirovinu, Milanović je rekao: "On je imenovan na tu funkciju od predsjednika republike na prijedlog Vlade, ne Banožića. On nije običan zapovjednik. U ministrovom kabinetu imate generala od 62 godine koji je savjetnik, trebao je ići u penziju, on mu je produžio. O čemu pričamo? To je odluka predsjednika RH na prijedlog Vlade i uz popratni dopis da se stvar zapečati tadašnjeg ministra obrane, s obzirom da se radi o načelniku Glavnog stožera i zapovjedniku da je on imenovan na četiri godine i da s mjesta zapovjednika odlazi kada mu istekne mandat, a ne kada se digne obrva ministru obrane. Kakav je to sistem da Vlada predlaže, predsjednik imenuje, a onda dođe frajer iz lova, obriše rukavom usta i kaže: Ti ćeš ići u penziju, što ste čitali", kazao je novinarki.

Novinarka je Milanoviću rekla da se ona kao novinar mora brifirat i da ima svoje izvore.

"Jeste li vidjeli dopis tadašnjeg ministra obrane, jeste li vidjeli jasnu namjeru, da se čovjeka radi sustava imenuje na četiri godine. Jeste opet vidjeli da ga jedino može razriješiti predsjednik republiku. Što, opet ćemo na prevaru pucati ljudima u leđa. Tražit ću njegove rođake i prijatelje po vojsci i tjerati ih u penziju. O čemu mi pričamo, da ljude potičemo na nezakonite radnje?

Mi dovodimo u pitanje integritet HV-a i kontinuitet zapovijedanja koji je narušen djelovanjem ovih kriminalaca i vi me pitate za Hranja. Hranj nije napunio 60 godina, kada je imenovan imao je 58 s jasnom namjerom da mandat odradi do kraja. Ne može ga spriječiti nikakav Banožić", dodao je. "Krstičević je napravio i to da se pokaže jasna namjera", kazao je.

"Što ćemo sada, je li mu možda Hranj branio da ide u dvoranu natapat noge u saunu. On je smijenio tog Burčula radi proklete saune i teretane. To je čista, primitivna seljačka osveta", kazao je. "Ako mu je ostalo do mirovine godinu dana, vratiti će se na posao još dva tjedna. Ne vrati li se meni su na raspolaganju drugi instrumenti", kazao je.

"Jesam li ja umirovio Kindera nakon svega ovoga, nisam. Puštam čovjeku da sam napravi na vojnički način i on to radi. I sad su Plenković i ekipa zbunjeni, ne možemo ucjenjivat...Dok se ne riješe oni zaostaci koje ponavljač ima u gradivu iz svih semestara jer nije dolazio na nastavu, nije slušao... ne možemo dalje", dodao je.

"Njegov prijedlog za ravnatelja VSOA-a, to je za mene Plenkovićev prijedlog, vidjet ćemo tko je to, možda nije najgora osoba, ali isključivo u paketu kao i ambasadori", kazao je.

"Neki dan je 'živoder' nazvao mog predstojnika Ureda da se nađu. Ovo mora javnost znati. Predstojnik Ureda Miljenić je trošio svoje vrijeme da bi otišao kod tog zlosretnika u putničku agenciju na Zrinjevac, da ga iščačka da vidi bi li se mogli dogovoriti za neku sitnu transakciju, da nekog ambasadora koji je Plenkoviću bitan imenujem. Ne može tako, sve odjednom. Morate platiti cijenu što ste protuzakonito iznosili imena nekih ljudi u javnost, da ih kompromitirate. Zaboravili smo to?", kazao je.

"Onim diplomatima, a posebno onima koji nisu diplomati i koje HDZ skuplja iz raznih kaca i šalje za otpremnike poslova tamo gdje nema ambasadora ili je ambasador nažalost preminuo ili je poludio jer mu je dosta, već u nekoliko navrata Plenković i 'živoder' šalju svoje ljude da preuzmu funkciju otpremnika poslova. Srozavaju diplomatsku službu na razinu polubludnice. Moja poruka tim ljudima, smatram vas suučesnicima, vi koji ste otišli. Vi koji niste, a nudi vam se, nemojte to raditi, jer ako to napravite tako mi Boga ambasadori nikada nećete postati", kazao je Milanović.