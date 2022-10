Plenković o intervenciji Visokog predstavnika: Hrvati su ovime dobili. Schmidt želi samo da Federacija funkcionira

Hrvatski premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković je nakon sjednice šireg Predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice komentirao aktualne teme, među kojima i nedjeljne izbore u BiH, kao i odluku Visokog predstavnika Christiana Schmidta kojom intervenira u Izborni zakon i Ustavni sud BiH.

Komentirao je i novu Upravu INA-e. Podsjećamo, prošlog tjedna su izabrani novi članovi Upravnog odbora.

- Očekujemo od njih da prionu poslu i pomognu u razgovorima s mađarskom stranom oko promjene modela upravljačkih prava zbog čega je i došlo do ove afere - rekao je.

'Dobro je da je iskoristio'

Plenković je istaknuo da jedna od glavnih tema o kojoj su pričali na današnjoj sjednici HDZ-a su bili upravo - izbori u BiH.

- Čestitam kandidatima i kandidatkinja okupljenima oko hrvatskog naroda. Nažalost, došlo je opet do preglasavanja koji su opet iskoristili građani BiH. Smatramo da je to loše za dobre odnose konstruktivnih naroda. Nema plastičnijeg načina da kažem koliko je to loše i koliko to ne pridonosi dobrim odnosima - istaknuo je Plenković.

Naglasio je da je dobro što su HDZ BiH i ostale hrvatske stranke ostvarile dobre rezultate.

- Dobro je da je Schmidt iskoristio svoje bonske ovlasti. Omogućio je hrvatskim političkim strankama da budu dio federacije. Ta poruka je važna i bitna. Mi smo bili u komunikaciji s gospodinom Schmidtom. Jer ako postoji ključna tema, onda je to ravnopravnost hrvatskog naroda u BiH - dodao je.

- Jasno je da bošnjačke stranke ne žele da dođe do dogovora. Preostalo je jedino da se iskoriste bonske ovlasti gospodina Schmidta. Ovo je prvi korak za dogovor za daljnje reforme izbornog sustava. Kad je riječ o vanjskopolitičkim aktivnostima, od vikanja i vrijeđanja, za što se zalagao gospodin Milanović, nema nikakve koristi. Predstavnik Schmidt je donio pravu odluku - objasnio je.

Plenković tvrdi da je Schmidt donio što se može donijeti te je podsjetio da su svi politički lideri rekli da će krenuti u razgovore šest mjeseci nakon izbora.

- Ključne odluke trebaju napraviti institucije BiH, a to se nije dogodilo u posljednje dvije godine. To smo vidjeli u izjavi Bakira Izetbegovića koji je rekao da se pretvarao da je pregovarao. Mi smo govorili međunarodnoj zajednici da je moguće da se hrvatske stranke isključi. Schmidt je razumio zašto je ovo dobro.

Premijer je komentirao Mostovu inicijativu o tome da se Željka Komšića proglasi personom non grata.

- To su ljudi koji za Hrvate u BiH nisu učinili ništa. Oni žele vidljivost i kritiku Vlade. Oni su teško poraženi pa su se onda sjetili da se Komšića proglasi personom non grata. Zašto to nisu učinili 2006.? Ili 2008? - kazao je i podsjetio da se Komšić nije susreo ni s njime već godinama, ali ni s predsjednicom Grabar-Kitarović te da misli da se Komšić nije susreo ni s Milanovićem.

- Christian Schmidt je dobio odluku jer je shvatio da je za stabilnost ključna ravnopravnost konstitutivnih naroda. Namjerno to naglašavam - konstitutivnih naroda. Njemu je cilj bio osigurati ravnopravnosti temeljem Daytonskim ugovorom. Hrvati su ovime dobili. Schmidt želi samo da Federacija funkcionira. Ovdje se potiče sve izabrane da traže rješenja koja funkcioniraju.

Aktualne teme

Govoreći o izboru novog ravnatelja VSOA-e, Plenković je kazao da institucije funkcioniraju i da "ljudi nisu lopte".

Na pitanje o upisu saborskog zastupnika Ante Bačića u Ratnu školu "Ban Josip Jelačić", kazao je da se jutros oglasilo Ministarstvo obrane po tom pitanju i da on nema što više komentirati.

