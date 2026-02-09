Naši Portali
Piletić odlazi iz Vlade, novi ministar šef KBC-a
Plenković: Piletić odlazi u dogovoru sa mnom, osjetim da je dao sve što je imao, iscrpljen je...
Tko je Alen Ružić? Novi ministar rada i socijalne politike dolazi iz vrha hrvatske medicine
PULSKA OPĆA BOLNICA

Tragedija u pulskoj bolnici: žena preminula tijekom operacije kuka, ministrica za slučaj doznala iz medija

Uskoro se otvara novi covid odjel u pulskoj bolnici
Sasa Miljevic/PIXSELL
VL
Autor
Tomislav Delač;Vedrana Larva/Hina
09.02.2026.
u 18:04

Nadzor bi trebao utvrditi jesu li odluke i postupci dežurnih timova bili u skladu s pravilima struke

Ministarstvo zdravstva potvrdilo je u ponedjeljak da je pokrenut zdravstveno-inspekcijski nadzor u pulskoj Općoj bolnici nakon smrti žene u pedesetim godinama u siječnju ove godine tijekom operacije kuka, zahvata koji se u pravilu smatra rutinskim.  "Predmet je trenutačno u postupku nadzora zdravstvene inspekcije Ministarstva. O ishodu postupanja pravodobno ćemo vas obavijestiti", odgovorili su iz Ministarstva na upit o postupanju vezanom uz tragičan događaj u pulskoj bolnici o kojemu su danas izvijestili mediji. 

Nadzor bi trebao utvrditi jesu li odluke i postupci dežurnih timova bili u skladu s pravilima struke. Pacijentica je, prema dostupnim informacijama, dva dana prije zahvata pala niz stepenice i zadobila prijelome kuka i lakta. Iako, kako navode pojedini izvori, stanje nije zahtijevalo hitnu operaciju, zahvat je obavljen u nedjelju navečer, 18. siječnja, tijekom dežurstva. Tijekom operacije došlo je do ozbiljnih komplikacija i obilnog krvarenja. Uslijedilo je naglo pogoršanje stanja, a potom i niz pokušaja kirurškog zbrinjavanja.

Po pisanju medija, vaskularni kirurg, koji je u takvim situacijama ključan, bio je u pripravnosti izvan bolnice te je naknadno pozvan. Nakon ponovne operacije utvrđeno je da je tijekom prvog zahvata došlo do ozljede arterije iza zdjelične kosti. Unatoč višestrukim pokušajima sanacije krvarenja, pacijentica je preminula od posljedica masivnog gubitka krvi.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je da je za tragični slučaj doznala iz medija. Rokovi za inspekcijski nalaz ovisit će o složenosti predmeta koji se istražuje, izjavila je uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a. Iz pulske je bolnice najavljeno da će se o svemu danas očitovati ravnatelj bolnice Andrej Angelini.

Komentara 5

Pogledaj Sve
Avatar octopuss
octopuss
18:51 09.02.2026.

Od originalne puližanke sam primio info da se u toj bolnici može eventualno i max. sa upalom pluća. Kao otprilike u Mostaru. Za jače od toga ideš u ZG.

DA
Dako1
18:29 09.02.2026.

Osobno se ne slažem da treba pljuvati po našim liječnicima i specijalistima, iako nakon ovakvog slučaja treba napraviti stručnu kontrolu. Svaki operativni zahvat za sobom donosi opasnost, pa zato pacijent i potpisuje odobrenje. Obični penicilin, anastezija i sl. može zakomplicirati stanje za vrijeme ili nakon primanja istog. Neke pretrage poput hodanja na traci (ili bicikl), tzv. ergometrija može za posljedicu imati komplikacije. Znam neke osobe koje su imale negativan stav prema našim specijalistima, koji promijene mišljenje nakon što su prošli teško razdoblje u bolnici. Da, zdravstvo je u teškoj situaciji, ali za to nisu krivi liječnici. Iskrena sućut obitelji preminule gospođe.

ŠS
Štap sa glavom
18:21 09.02.2026.

Samo još jedan dokaz kako medicina nije svemoćna i kako imamo prevelika očekivanja od njih. Prema dostupnim informacijama ženi je velika krvna žila bila probušena na više mjesta, možda od krhotina kosti koje se nisu vidjele na snimkama i oteklina je držala da žila ne propušta a tokom operacije se možda nešto pomaklo i eto problema.

