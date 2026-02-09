Tragedija u pulskoj bolnici: žena preminula tijekom operacije kuka, ministrica za slučaj doznala iz medija

Ministarstvo zdravstva potvrdilo je u ponedjeljak da je pokrenut zdravstveno-inspekcijski nadzor u pulskoj Općoj bolnici nakon smrti žene u pedesetim godinama u siječnju ove godine tijekom operacije kuka, zahvata koji se u pravilu smatra rutinskim. "Predmet je trenutačno u postupku nadzora zdravstvene inspekcije Ministarstva. O ishodu postupanja pravodobno ćemo vas obavijestiti", odgovorili su iz Ministarstva na upit o postupanju vezanom uz tragičan događaj u pulskoj bolnici o kojemu su danas izvijestili mediji.

Nadzor bi trebao utvrditi jesu li odluke i postupci dežurnih timova bili u skladu s pravilima struke. Pacijentica je, prema dostupnim informacijama, dva dana prije zahvata pala niz stepenice i zadobila prijelome kuka i lakta. Iako, kako navode pojedini izvori, stanje nije zahtijevalo hitnu operaciju, zahvat je obavljen u nedjelju navečer, 18. siječnja, tijekom dežurstva. Tijekom operacije došlo je do ozbiljnih komplikacija i obilnog krvarenja. Uslijedilo je naglo pogoršanje stanja, a potom i niz pokušaja kirurškog zbrinjavanja.

Po pisanju medija, vaskularni kirurg, koji je u takvim situacijama ključan, bio je u pripravnosti izvan bolnice te je naknadno pozvan. Nakon ponovne operacije utvrđeno je da je tijekom prvog zahvata došlo do ozljede arterije iza zdjelične kosti. Unatoč višestrukim pokušajima sanacije krvarenja, pacijentica je preminula od posljedica masivnog gubitka krvi.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je da je za tragični slučaj doznala iz medija. Rokovi za inspekcijski nalaz ovisit će o složenosti predmeta koji se istražuje, izjavila je uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a. Iz pulske je bolnice najavljeno da će se o svemu danas očitovati ravnatelj bolnice Andrej Angelini.