'Mnogi Milanovićevi glasači o njemu su prije tri-četiri godine govorili sve najgore'

Zoran Milanović proglasio je danas pobjedu na predsjedničkim izborima nakon što je nadmašio Kolindu Grabar-Kitarović u drugom krugu.

O rezultatima izbora u emisiji Večernjeg TV-a govore profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu Božo Skoko i prodekan Filozofskog fakulteta Dragan Bagić.

Bagić je rekao da je glavna vijest velika razlika između kandidata.

- Očekivao sam puno tješnju pobjedu - rekao je Bagić.

Bagić je rekao da se dogodila različita razina mobilizacije u dva glavna politička bloka.

- Očito je da su birači ljevice i lijevog centra osjetili da mogu pobijediti - kaže Bagić, dodajući da za mnoge birače Milanović bio sekundarni izbor.

- Stisli su nos, što se kaže - rekla je voditeljica Petra Maretić Žonja.

- Sigurno je dobar dio njih prije tri-četiri godine o njemu govorio sve najgore - nadovezao se Bagić.

Skoko je rekao da se Milanović uspio vješto prodati kao novo lice, nakon četiri godine stanke, a taj je fenomen usporedio sa Stjepanom Mesićem.

- To nije bio onaj Milanović kakvog se sjećamo iz premijerskog mandata. Poruke su mu bile više disciplinirane, pomirljive, uključive i nacionalno osvještene, o čemu svjedoči i njegov sjajan državnički govor nakon prvog kruga - rekao je Skoko.

- On je cijelo vrijeme imao nacionalnu notu. Nije ga se moglo svrstati kao klasičnog ljevičara koji nema osjećaja za nacionalno - rekao je Skoko.

Bagić je rekao da je to inače etiketa koju desnica pokušava prilijepiti ljevici, ali da to ne odgovara istini.

Skoko je rekao da biračko tijelo HDZ-a nije bilo dovoljno motivirano zbog nezadovoljstva stanjem u stranci te da je bilo i puno inata jer ih je dio mislio da će gubitkom izbora lakše rušiti Andreja Plenkovića.

- Milanović je samo iskoristio podjele na desnici i nezadovoljstvo u HDZ-u, ali i pojavu Miroslava Škore, koji mu je išao na ruku i ponudio se kao svježe lice - rekao je Skoko.

Bagić je rekao da je Grabar-Kitarović imala loš mandat na nekoliko razina - nije imala konzistentnu i jasnu politiku, mijenjala je retoriku kako je mijenjala savjetnike, imala je više vrlo problematičnih nastupa i izjava...

- Ovo je prije svega poraz gospođe Kitarović i ova razlika i činjenica da je jedva ušla u drugi krug prije svega su ocjena njenog mandata - rekao je Bagić.

Skoko je rekao da je Grabar-Kitarović radila na međunarodnom pozicioniranju zemlje i promociji Hrvatske u svijetu i podsjetio kako su je hrvatski mediji ismijavali zbog njezinog ponašanja na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, dok je to u stranim medijima doživljeno kao nešto simpatično.

Analitičari su komentirali i Milanovićev pomirljiv ton u pobjedničkom govoru rekavši da je to normalno za demokratsku zemlju kakva je Hrvatska.

Bagić je rekao da su Franjo Tuđman i Stjepan Mesić imali autentičnu političku poziciju, dok Ivo Josipović i Kolinda Grabar-Kitarović nisu.

Bagić je rekao i kako je SDP dobio bolju poziciju u javnom medijskom i političkom prostoru te da im je porastao koalicijski i donatorski potencijal.

- Međutim, to ništa ne rješava. Bernardić je dobio nezaslužen poklon, u vidu tog boljeg tretmana. Iza toga ne stoji ono što stranka mora dati, a to je ono što predsjednik ne mora dati. Dakle, ozbiljna, svježa, inovativna rješenja za konkretne društvene probleme. Po meni SDP to ne nudi - rekao je Bagić.

Govoreći o situaciji u HDZ-u, Bagić je rekao da će ključna biti bitka za termin održavanja unutarstranačkih izbora. Skoko je rekao da Plenković i Vlada imaju moć odlučivanja oko termina parlamentarnih izbora te da će nastojati prilagoditi datum unutarstranačkih izbora kako im najbolje odgovara.

Koji će biti prvi Milanovićevi predsjednički potezi?

- Zanimljivo je biti kako će on ekipirati svoj ured, tko će mu biti savjetnici - rekao je Bagić, dodajući da ga ne bi iznenadilo da mu Orsat Miljenić bude predstojnik ureda, a Ante Kotromanović savjetnik za obranu i nacionalnu sigurnost. Bagić je istaknuo kako je Grabar-Kitarović kao predsjednica imala problema sa svojim savjetnicima.

- Savjetnici trebaju biti dodana vrijednost, a nikako teret - nadovezao se Skoko, koji smatra da će na polju unutarnje politike biti puno više promjena nego na polju vanjske politike, budući da Hrvatska kao članica Europske unije i NATO saveza ima prilično definirane svoje interese i vanjskopolitičke ciljeve, a oko ključnih prioriteta Milanović i Grabar Kitarović su se slagali.

Bagić očekuje da će se Milanović vratiti "regionu" na proaktivan način, da pokuša razriješiti bilateralne odnose, ali i utjecati na multilateralne odnose.

Skoko je rekao da se može očekivati promjena stila u vođenju vanjske politike i diplomacije, budući da je Milanović daleko izravniji, a ponekad i netaktičniji te da bi tu moglo doći do problema između Plenkovića i Milanovića, budući da će sigurno i on htjeti dio vidljivosti kod predsjedanja Europskom unijom. Bagić je podsjetio da je Milanović imao dosta oštru retoriku prema nekim regionalnim političarima te ustvrdio da bi to moglo stvoriti probleme Plenkoviću u vanjskoj politici.