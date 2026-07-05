General postaje noćna mora izraelskog premijera: Izgleda kao favorit jer je sve ono što Netanyahu nije

Vodeći izraelski general koji je dao ostavku u ratnom kabinetu premijera Benjamina Netanyahua nakon što ga je optužio za nedostatak strategije u Gazi, iznenađujuće, postao je jedan od najozbiljnijih izazivača premijera na izborima zakazanim za jesen. Zove se Gadi Eisenkot. U utorak je u Izraelu njegova centristička politička stranka Yashar", što znači "ravno", tj. "pošteno, formalno pokrenula svoju predizbornu kampanju. "Ovaj put je na nama", rekao je Eisenkot na početku kampanje u utorak. "Hoćemo li zažmiriti na katastrofu koja nas je pogodila? Hoćemo li prihvatiti nastavak podjele i požuriti u sljedeću katastrofu? Ili ćemo se izliječiti i obnoviti?"
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