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UOČI SUMMITA

FOTO Prosvjedi protiv NATO-a u Turskoj: Uhićeno više od 100 ljudi

People protest ahead of the NATO leaders' summit, in Istanbul
Foto: KEMAL ASLAN/REUTERS
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VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
05.07.2026.
u 23:21

"Okupili smo se danas u mnogim dijelovima Turske da prosvjedujemo protiv NATO-a", rekao je glavni tajnik TKP-a Kemal Okuyan u Istanbulu

Turske vlasti pritvorile su više od 100 ljudi koji su sudjelovali na prosvjedu protiv NATO-a koji je u nedjelju u Turskoj organizirala Komunistička stranka Turske (TKP), uoči samita saveznika sljedeći tjedan, priopćila je stranka. Turska će biti domaćin čelnicima iz 32 savezničke zemlje, kao i dužnosnicima NATO partnera, u Ankari na samitu u utorak i srijedu. Vlasti su pojačale sigurnosne mjere u turskoj metropoli uoči sastanka, zabranivši prosvjede, ogradivši velike dijelove grada, i zatvorivši ceste.

TKP je rekla da je organizirala prosvjedni marš na središnjem trgu u Ankari, Kizilayju, dodavši da je pritvoreno više od 100 članova stranke. Na snimkama su se mogli vidjeti prosvjednici kako mašu zastavama sa sloganima "Ubojice NATO, gubi se iz zemlje" te "Nema prolaza NATO-u", dok je interventna policija upotrijebila suzavac da rastjera gomilu. U odvojenom prosvjedu u Istanbulu koji je organizirao TKP, stotine su marširale od trga Taksima do Dolmabahčea. Unatoč snažnoj policijskoj prisutnosti, nije bilo izgreda na prosvjedima u Istanbulu.

"Okupili smo se danas u mnogim dijelovima Turske da prosvjedujemo protiv NATO-a", rekao je glavni tajnik TKP-a Kemal Okuyan u Istanbulu. "Rekli smo da nećemo predati Ankaru pristašama NATO-a, da nećemo dopustiti da Ankara ostane nijema. Ispunili smo to obećanje."

Nezavisno od ovoga prosvjeda, u protuterorističkim racijama diljem zemlje privedeno je još 39 osoba, među njima novinari neovisnih medija, aktivisti i sveučilišni profesori, izvijestili su mediji u nedjelju.

Prosvjed uoči sastanka na vrhu čelnika NATO-a u Istanbulu
People protest ahead of the NATO leaders' summit, in Istanbul
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Ključne riječi
NATO prosvjed Turska

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