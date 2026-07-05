Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 1
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
VIŠE OD 3300 MRTVIH

Raste broj poginulih nakon razornih potresa u Venezueli

Aftermath of earthquakes, in La Guaira
Foto: RICARDO ARDUENGO/REUTERS
1/5
VL
Autor
Hina
05.07.2026.
u 23:46

Broj ozlijeđenih dosegnuo je 16.470

Broj poginulih u dva potresa u Venezueli porastao je na 3.342, objavilo je venezuelansko ministarstvo informiranja u nedjelju. Broj ozlijeđenih dosegnuo je 16.470, dok je broj osoba koje su ostale bez domova poskočio na 17.345. Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se 24. lipnja, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa. Nakon njega došlo je do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do niza naknadnih podrhtavanja. Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS).

Ranije u nedjelju, u govoru povodom 215. venezuelanskog dana nezavisnosti, privremena predsjednica Delcy Rodriguez stala je u obranu radnji koje je vlada poduzela nakon dvaju potresa, u uvjetima sve glasnijeg nezadovoljstva odgovorom države na katastrofu, koji mnogi smatraju zakašnjelim i nedovoljnim. Rodriguez je rekla da je sigurnosne službe odmah poslala u akciju te najavila osnivanje nove vojne postrojbe koja će pomagati u hitnim slučajevima i katastrofama.
Katastrofa u Venezueli nakon razornih potresa: Izvanredno je stanje, strahuje se od velikog broja žrtava
Ključne riječi
potres Venezuela

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!