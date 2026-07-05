Raste broj poginulih nakon razornih potresa u Venezueli

Broj poginulih u dva potresa u Venezueli porastao je na 3.342, objavilo je venezuelansko ministarstvo informiranja u nedjelju. Broj ozlijeđenih dosegnuo je 16.470, dok je broj osoba koje su ostale bez domova poskočio na 17.345. Prvi potres u Venezueli magnitude 7,2 dogodio se 24. lipnja, oko 200 kilometara zapadno od Caracasa. Nakon njega došlo je do drugog potresa magnitude 7,5 po Richteru 45 kilometara dalje, a potom i do niza naknadnih podrhtavanja. Potres magnitude 7,5 po Richteru bio je najsnažniji u više od 100 godina, prema podacima Američkog geološkog zavoda (USGS).

Ranije u nedjelju, u govoru povodom 215. venezuelanskog dana nezavisnosti, privremena predsjednica Delcy Rodriguez stala je u obranu radnji koje je vlada poduzela nakon dvaju potresa, u uvjetima sve glasnijeg nezadovoljstva odgovorom države na katastrofu, koji mnogi smatraju zakašnjelim i nedovoljnim. Rodriguez je rekla da je sigurnosne službe odmah poslala u akciju te najavila osnivanje nove vojne postrojbe koja će pomagati u hitnim slučajevima i katastrofama.