Matejev otac: 'Neizvjesnost je grozna. Vjerujem da neke informacije nedostaju. Ovdje moram biti, nemam kamo ići'

Nenad Periš, otac nestalog Splićanina Mateja Periša (27), za Večernji list osvrnuo se na dosadašnji tijek potrage. Danas je, naime, točno mjesec dana od nestanka njegova sina.

– Jutros je prošlo mjesec dana otkako se Mateju gubi trag. Nažalost, nema novih informacija od onih koje su već više puta objavljene. Na glavno pitanje, gdje se Matej nalazi, nemamo odgovor – rekao je Periš te izrazio zadovoljstvo radom policije.

– Rade sve što mogu, koncentrirani su na određena saznanja koja su proizašla iz videosnimaka. S obzirom na kvalitetu i broj kamera, pokušavaju rekonstruirati što se moglo dogoditi. Nemam nikakvu zamjerku na njihov rad. Hrvatski MUP također je upućen, suradnja postoji, rade stručno svoj posao. Slučaj je kompliciran, iz tog razloga nastaju i razne dezinformacije, pokušaji drugih da se uključe kao pomoć u rekonstrukciju. Molim ih da se jave MUP-u Srbije ili Hrvatske, mislim da je to pravi put – navodi. Kaže i kako je u kontaktu s hrvatskom policijom.

– Policiji je važno da ima mirnoću i da se može koncentrirati na bitne stvari, nisam ih propitkivao. Prošli su mi tjedan rekli da će ubrzo doći, izvijestit će me. Postoji dobra suradnja, nemam nikakvu zamjerku. Ovo jedino policija može riješiti, ali zahvaljujem svima koji dobronamjerno pokušavaju pomoći. Molim ih da se jave policiji, da ne rade privatne istrage. Privatne istrage mogu samo, ako nisu dobro usmjerene, odmoći radu policije. Vjerujem da se još neke informacije mogu dobiti, da neke informacije nedostaju – kazao je.

S Matejevim prijateljima, kaže, u kontaktu je dok se s Majom, Splićankom koja je bila u Beogradu, nije čuo.

– S prijateljima sam se čuo jučer, teško im je svima. Neizvjesnost je grozna, sve ih muči. Oni su rekli ono što znali – navodi.

Vjeruje policiji i svima koji su dobronamjerni. Ipak, u svemu tome, kako navodi, bilo je i informacija koje su bile namijenjene "stvaranju reality showa". – Ova situacija je grozna i ne bih želio ikome da prolazi kroz ovo – rekao je.

Zanima ga jedino istina, a do nje bi doveo odgovor na pitanje kamo je Matej krenuo kada je napustio klub prije mjesec dana.

– Matej je izašao iz kluba, po mojemu mišljenju, s namjerom da se vrati jer nije imao jaknu. Prema njegovu ponašanju, trčanju, zaključujem da je on, s obzirom na to da je zaustavljao taksi tri puta, htio nekamo otići. Kamo, to ne znamo. Ne znamo ni gdje je stigao. Vjerujem da njegova konačna destinacija nije bila platforma kod Savanove. Da je bio pod utjecajem, mislim da se ne bi onako ponašao. Nažalost, nemamo zabilježeno što je bilo na vratima – kaže Nenad Periš dodajući kako nije poznato ni što se dogodilo kod Savanove, unatoč putanji mobitela.

Njegovi prijatelji, kaže, ostali su iznenađeni što Mateja nije bilo. – Mislili su da je možda otišao s nekim društvom. Kako je već rečeno, po tome se ne može zaključiti gdje je završio. Oni jednostavno ne znaju što se moglo dogoditi – navodi.

Govoreći o signalu Matejeva mobitela koji se pojavio kod Savanove te nakon dva sata kod Velikog ratnog otoka, navodi kako postoji više mogućih scenarija.

– Ako kažu stručnjaci da zbog hipotermije tijelo u vodi može funkcionirati pet do 10 minuta i uz to što je mobitel deklariran da može biti u vodi pola sata, čudno je da taj mobitel bude na površiti kod Ratnog otoka – kaže te navodi kako je od mještanina doznao za slučaj žene koja je u jednakim zimskim uvjetima preživjela u rijeci dulje vrijeme.

– Ako je plivanje bilo u pitanju, znači da bi Matej u toj situaciji mogao biti živ. Ako je hipotermija, onda bi on, pretpostavljam, potonuo. Nije mi lako govoriti, ali pokušavam prepričati ono što mislim. Čudno mi je da se mobitel može pojaviti na površiti jer samo s površine može dati signal – nastavlja.

Iz policije mu je obećano da će potraga trajati dok slučaj ne bude riješen.

– Srbijanska policija želi riješiti slučaj i s ljudske i s profesionalne strane. To je slučaj koji je profesionalno njima intrigantan i kao pravi profesionalci žele ga riješiti. Ja im na tome zahvaljujem. Pretpostavljam da će to obaviti na najbolji mogući način dok se slučaj ne riješi – navodi.

U Beogradu, kaže, ostaje dok potraga traje. – Smatram da ovdje moram biti, tako se osjećam i nemam kamo ići. Vrijeme će pokazati svoje, za sada sam tu, daj Bože da bude što kraće, da se ovo riješi – kazao je Nenad Periš te zaključio kako se oko slučaja nestanka njegova sina stvorilo mnogo pozitivne energije, molitvi, suosjećanja i brige.

