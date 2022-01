Meteorolozi najavili promjenu vremena, dijelovi zemlje će se zabijeliti

U većini krajeva nedjelja je sunčana, ponegdje ima i malo naoblake, no većina zasigurno uživa u zrakama sunca i višim temperaturama. No, ovakvo vrijeme neće se dugo zadržati. Meteorolozi već od ponedjeljka najavljuju promjenu.

Prema prognozi DHMZ-a prvi radni dan u tjednu donosi umjereno do pretežno oblačno vrijem. Kiša prijepodne na sjevernom Jadranu i u gorju, od sredine dana u središnjoj Hrvatskoj i Dalmaciji, a zatim na istoku i jugu. Krajem dana ponegdje u unutrašnjosti susnježica, a u gorju snijeg. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u gorju i vrlo jak, na istoku pak južni i jugoistočni, a kasno poslijepodne posvuda u okretanju na sjeverni. Na Jadranu umjereno do vrlo jako jugo i jugozapadnjak, a navečer na sjevernom dijelu bura u jačanju. Najniža jutarnja temperatura zraka između -4 i 0, a na Jadranu 3 i 7 °C. Najviša dnevna uglavnom od 5 do 9, a na Jadranu od 9 do 13 °C.

"Nakon pretežno sunčane te iznadprosječno tople nedjelje, u ponedjeljak s jugom slijedi naoblačenje s kišom, na kopnu i susnježicom, mjestimice i snijegom, većinom u gorju. Oborina će brzo prestati uz barem djelomično razvedravanje, no sa sjevernim i sjeverozapadnim vjetrom u prvim danima veljače stizat će nestabilan zrak pa ponegdje u unutrašnjosti još može pasti malo kiše ili susnježice. Prema kraju tjedna izgledno je opet malo toplije vrijeme, osobito na veći dio tjedna suhom i od unutrašnjosti sunčanijem Jadranu, na kojem će uglavnom u utorak puhati jaka bura s olujnim udarima.", sažeta je tjedna prognoza koju je za HRT pripremila Tomislava Hojsak, dipl. ing. iz DHMZ-a.

"Budući da ponedjeljak, zadnji dan siječnja, donosi jugo i kišu, ponegdje i snijeg, početak veljače pak na Jadran prolazno jačanje bure, a na kopno promjenjivo vrijeme - pred uobičajenu prevrtljivu ćud veljače za opuštanje na svježem zraku u prirodi preporučujem vam pretežno sunčanu i razmjerno toplu nedjelju", dodaje.

