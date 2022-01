Nisu uspjeli pregovori o izbornoj reformi u BiH. Čović: Kako dalje, to je pravo pitanje

Propali su pregovori o izbornoj reformi u BiH. Stranci koji su pokušali ujednačiti stavove domaćih lidera, povlače se iz pregovora, doznaje Večernji list BiH. O izmjenama Izbornog zakona sada nastavljaju pregovarati domaći političari.

Predsjednik Hrvatske demokratske zajednice (HDZ) BiH Dragan Čović kazao je nakon pregovora o izmjenama Izbornog zakona u Neumu da postoje još tri modela koja su u fazi pokušaja usuglašavanja.

- Moje uvjerenje da ćemo to u Neumu okončati nije došlo do konačnog izražaja, ali mnogo toga je stavljeno na stol po sva četiri elementa naših dogovora. Želja je bila da provedemo sporazum iz Mostara i na neki način damo jasan odgovor oko tog legitimnog predstavljanja u Predsjedništvu i Domu naroda kako bi se provele sve presude Suda u Strasbourgu i Suda BiH - kazao je.

- Određen iskorak postoji, ostalo je još razlika koje treba usuglasiti. Ovo je prvi put da smo na stol stavili konkretno sve prijedloge i inicijative, a do sada ih je samo stavljao HDZ i predstavnici hrvatskog naroda. Mi smo po sve četiri točke, naročito oko Izbornog zakona i rješenja problema Doma naroda dali konkretan prijedlog, ali smo ovog puta dobili i pisane prijedloge drugih kolega - dodao je Čović.

On je kazao da je prvi put s bošnjačke strane predložen jedan model, tako da postoje tri modela koja su u fazi pokušaja međusobnog usuglašavanja, a ističe da je važno što se raščistilo otvoreno pitanje da li je ono što se predlaže u skladu s EU standardima i Venecijskom komisijom.

- Sad kako dalje, to je pravo pitanje. Ovaj format je završen. Nama se ostavlja mogućnost, zbog aktualne političke situacije, da sami nastavimo razgovore sedam do deset dana i da približimo stavove oko modela za izbor Predsjedništva, odnosno Doma naroda. Ako bismo to usuglasili, mislim da bismo se mnogo lakše dogovorili. Ja o svom optimizmu neću govoriti, jer je on potrošen u proteklih šest mjeseci - poručio je Čović.

On je dodao da više nema smisla da se razgovara s ljudima s kojima su se do sada vodili pregovore, već da očekuje da netko od pridošlih kolega organizira sastanak, gdje će se pokušati doći do dogovora. Čović je istaknuo da su predložili elektorski model iz dvije izborne liste.

- Jutros smo predlagali elektronski model u Federaciji BiH s dvije izborne liste. Dobili smo onda i prijedlog s bošnjačke strane. Mislim da uz jedan ozbiljan rad da smo ovo uradili prije šest mjeseci, danas bismo imali dogovor. Oko Doma naroda mi smo predlagali 16 plus 1 model, da 16 ide po modelu brojnosti, a da 17-og biraju sve županije. Što se tiče reduciranja ovlasti, mi smo ponudili rješenja na koje nismo dobili odgovor - poručio je predsjednik HDZ-a BiH.

Lider Saveza za bolju budućnost BiH (SBB) Fahrudin Radončić obratio se medijima nakon završenih pregovora o izmjenama Izbornog zakona BiH.

- Moram reći da su sve stranke - SDA, NiP, SBB, NES - bile veoma jedinstvene u tome da ne dozvoljavamo da etničko jača u odnosu prema državi Bosni i Hercegovini. Imali smo puno prijedloga, a najveći rezultat smo napravili u podizanju očuvanja integriteta izbora. Dijagnosticirali smo sve gdje se ne slažemo. Kao što vidite, uvjetno rečeno, ova probosanska delegacija ili bošnjačka delegacija je bila veoma jedinstvena - poručio je Radončić.

Na pitanje tko je pobjednik pregovora, lider SBB-a je poručio kako nema pobjednika pregovora.

- Nema pobjednika pregovora, ja mislim da smo svi poraženi uz ovakav epilog, da nemamo prijedlog zakonskih rješenja koja bi se donosila u institucijama BiH. Sve ovo može dodatno usložniti ionako veoma komplicirane odnose između Hrvata i Bošnjaka - pojasnio je Radončić, javlja Dnevni Avaz.

Predsjednik Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović, rekao je novinarima nakon sastanka s međunarodnim predstavnicima da će bh. političari, dalje pregovore nastaviti sami. Kazao je da pitanje Doma naroda skoro riješeno, ali da neće govoriti o detaljima.

Rekao je da je probosanska delegacija na pregovorima u Neumu bila veoma jedinstvena.

- Iznenađen sam prijatno odnosom NiP-a, SBB-a, NES-a. Ali, pregovori nisu završeni, vjerojatno ćemo ih nastaviti sami. U Sarajevu ili negdje drugo. U jednom trenutku se činilo da smo na pragu rješenja. Ali idemo dalje - kazao je.