Pelješki most bit će otvoren krajem srpnja, bit će od 100 do 150 milijuna kn skuplji

Pelješki most je izgrađen, čeka se i završetak većeg dijela pristupnih cesta pa će u promet biti pušten krajem srpnja kada će, konačno, jug Hrvatske biti prometno spojen s maticom državom. Istaknuo je to ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković koji je u društvu predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipom Škorićem i dubrovačko-neretvanskim zamjenikom župana Joškom Cebalom u petak je prošetao po Pelješkom mostu, nakon sastanka s izvođačima i nadzornicima radova te investitorima.

Butković je najavio kako će radovi na drugoj i trećoj fazi pristupnih cesta za Pelješki most, ukupno 25 kilometara, biti završeni do 13. srpnja, kada se očekuje tehnički pregled, nakon čega će uslijediti svečano puštanje mosta u promet, na kojemu će biti u visoki dužnosdnici Europske unije. Ostalih 10-ak kilometara pristupne ceste, odnosno Stonska zaobilaznica bit će gotova do kraja ove godine.

Novost je i to što je iznesen podatak kako će ukupna cijena projekta izgradnje mosta i pristupnih cesta biti između 100 milijuna i 150 milijuna kuna viša od ugovorene, koja iznosi četiri milijarde kuna, a još uvijek se ne zna hoće li at razlika biti plaćena iz fondova EU ili državnog proračuna RH, odnosno Hrvatskih cesta.

– Održali smo koordinacijski sastanak s Hrvatskim cestama, izvođačima i nadzorima koji su nas izvijestili o stanju. Zadovoljan sam, nazire se kraj ovom projektu. Vidite da smo na mostu bez zaštitnih kaciga stoga što je most prošao tehnički pregled i službeno više nije gradilište. Most je gotov i možemo reći da ćemo krajem srpnja otvoriti Pelješki most s dijelom pristupnih cesta od 25 kilometara – rekao je Butković.

Riječ je o dionicama od kojih prva povezuje Pelješki most s Jadranskim magistralom s kopnene strane, odnosno s Komarnom, te dvjema dionicama na Pelješcu od Duboke, do čvora Prapratno, gdje će se cesta privremeno povezivati s postojećom mrežom.

-Ostaje nam osam kilometara obilaznice kod Stona. Upoznat sam na satanku, izvođači rade u otežanim okolnostima zbog poremećaja na tržištu i povećanja cijena, no mi smo bili pripremljeni na to tako da ćemo na sjednici Vlade idući tjedan, ili tjedan iza njega, donijeti odluku kako bismo im pomogli. To se ne odnosi samo an oavj projekt već na sve projekte, rat u Ukrajini je poremetio mnoge stvari, ali ovdje ništa neće biti dovedeno u pitanje. Uspješno privodimo kraju anjveći i najvažniji infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, spajamo teritorij – naglasio je Butković i još jednom najavio svečano otvaranje mosta.

Točan datum odredit će se u dogovoru s visokim uzvanicima iz EU koji se očekuju. Na pitanje hoće li biti pozvan hrvatski predsjednik Zoran Milanović, Butković je odgovorio: "Najprije završimo projekt".

Josip Škorić je rekao kako su radovi na drugoj i trećoj fazi pristupnih cesta u visokoj fazi gotovosti, a iznio je malo više detalja o povećanju cijene koštanja projekta, koje su manjim dijelom odnosi na sam most, a većim dijelom na pristupne ceste.

- Za sada nismo dobili izračun od izvođača, ali dobili smo anjabvu da će sukladno ugovoru potraživati određena sredstva, naše procjene su da je taj iznos od 100 do 150 milijuna kuna na cijelom projektu. Veći dio toga smo prevenirali ranijom nabavkom čelika, kada govorimo o samom Pelješkom mostu, tu će najveći zahtjevi biti zbog povećanja cijena tarnsporta konstrukcije iz Kine – rekao je Škorić.

>> VIDEO Pelješki most prošao je tehnički pregled, a otvorenje se očekuje u srpnju