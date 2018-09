Stiže promjena, evo što donosi početak tjedna

Danas će biti pretežno sunčano, na kopnu mjestimice uz umjerenu naoblaku, ujutro ponegdje i kratkotrajnu maglu. Najviša temperatura od 14 do 19, a duž obale od 18 do 23 °C. Početak tjedna donosi promjenu vremena. Prema prognozi DHMZ-a u ponedjeljak će biti pretežno sunčano, ujutro na kopnu uz mjestimičnu maglu. No, poslijepodne sa zapada postupni porast naoblake, potom mjestimice kiša i pljuskovi praćeni grmljavinom, ponajprije na sjevernom Jadranu i u gorju.

Navečer i u noći na utorak oborina će se proširiti na većinu zemlje, a uglavnom suho će se zadržati u Slavoniji. Najviša dnevna od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 24 °C.

Oblačnije uz još malo kiše bit će u utorak ujutro, uglavnom na Jadranu i u gorju, a tijekom dana i u srijedu kiša je moguća još na krajnjem jugu. Vjetar u unutrašnjosti slab, u utorak umjeren sjeverni, na Jadranu će nakon juga od utorka ponovno zapuhati jaka bura, u srijedu će prolazno oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak. Temperatura u blagom porastu.

Foto: Screenshot/DHMZ

Od srijede prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a bit će suho i djelomice sunčano.

