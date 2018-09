Već za 20 godina klima će se promijeniti: Vrijeme će biti ekstremnije, nestaju proljeće i jesen, čekaju nas oluje i tuča veličine jabuke

Što se događa s vremenom u Hrvatskoj? Mjerile su se rekordno visoke temperature zraka, čini nam se da su oluje sve češće i razornije, u srpnju je zabilježeno čak 10.000 udara munje u Istri, pa mnogi govore da je "vrijeme poludjelo" ? Je li to zaista tako, odgovara nam dr. sc. Branko Grisogono, redoviti profesor na Geofizičkom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.

- Najkraće rečeno u sve toplijoj klimi raste vjerojatnost za više i jače ekstremne događaje. Ove godine Hrvatska nije imala jake toplinske valove kao lani, ali su se ekstremni događaji ispoljili na drukčije načine poput ovog izuzetno toplog završetka ljeta, a i u svijetu smo svjedočili velikim poplavama i uraganima - kaže Grisogono. Vodeći hrvatski atmosferski fizičar smatra da će zbog promjene klime u Hrvatskoj u idućih nekoliko desetljeća biti upitna sadnja krumpira u Lici i dalmatinskom zaleđu, plavac mali će se sve teže uzgajati u Dalmaciji zbog silne vrućine, a stići će nam i nove vrste kukaca i ptica, dok će se naše seliti prema sjeveru.

Tuče će biti sve više

- Klima u Hrvatskoj se više nego očito mijenja, na to ukazuje i Državni hidrometeorološki zavod. Mijenjaju se uobičajeni prosjeci temperatura i količina te intenzitet oborina, broj dana s tučom i njenim intenzitetom. Za dvadesetak godina očekuje se da ćemo imati više od deset toplih i vrućih dana u godini nego što je to bilo prije dvadesetak godina. Smanjit će se broj hladnih dana za četiri do pet u godini u odnosu na prijašnja razdoblja. Oborina će u južnoj i srednjoj Dalmaciji biti značajno manje, negdje oko jedne petine u odnosu na kraj prošlog stoljeća - smatra fizičar.

Ove je godine u Hrvatskoj padala tuča veličine jabuke, pijavice i grmljavinsko nevrijeme harali su Istrom i Primorjem, pa se klimatolozi slažu da sjeverna Hrvatska i Istra imaju već novu statistiku ekstremnih meteoroloških događaja. No što nas sve očekuje u ovakvim "ekstremnim vremenima"?

- Najviše tuče očekuje se u sjevernoj Hrvatskoj, dvostruko više nego u istočnoj, a posebice južnoj. To je posljedica neposredne blizine Alpi i konfiguracije lokalnog terena. Nažalost, posljednjih godina uočava se porast broja dana i intenziteta tuče u Istri. Ta se pojava istražuje samo u rijetkim i kratkoročnim istraživanjima. Premalo se daje podrške i značaja ozbiljnim klimatološkim istraživanjima u Hrvatskoj - mišljenja je profesor Grisogono. Ove godine svjedočili smo i učestaloj pojavi pijavica, koje se najčešće pojavljuju uz zapadnu obalu Istre te na srednjem i Južnom Jadranu. Tamo je more dovoljno toplo i mogu se razviti jaki olujni oblaci. Pijavice se, dodaje Grisogono, ne pojavljuju iznad vrlo kompleksnog terena.

Što nam je činiti?

- Najmanje kiše u Hrvatskoj pada u istočnoj Slavoniji, no ima klimatskih naznaka da će Slavonija u idućih dvadesetak godina imati desetak posto više oborine nego krajem 20. stoljeća. Činjenica je da doista imamo više ekstremnih događaja nego prije dvadesetak godina - kaže naš sugovornik. Mnogi se pitaju zašto se sve češće izdaju crvena meteorološka upozorenja za područje Hrvatske. Profesor Grisogono kaže da se mijenja unutarnja varijabilnost klime, te postoji globalno zatopljenje za koje znamo s 99 posto sigurnosti da je kriv čovjek. Što nam je činiti?

- Trebamo promijeniti svijest političara, gospodarstvenika i nas samih o tome kako se ponašamo na ulici i u prometu, a svakako je bitno i obrazovanje. Ono što svakako nedostaje je bolja sprega energetičara, klimatologa i agronoma, što kod nas ne postoji - smatra profesor. Dodaje da polako nestaju četiri godišnja doba i da iz ljeta uskačemo u zimu, što je najvjerojatnije posljedica globalnog zatopljenja. Počinje dominirati vruće i sušno vrijeme ili pak hladno s poplavama s jedne strane i sušama s druge - smatra Grisogono. Tuču veličine jabuke, ne pamte ni najstariji stanovnici, a sugovornik kaže da još nije jasno zašto su zrna tuče kod nas sve veća jer nema dovoljno relevantnih istraživanja odnosno nije dovoljno jasno je li to posljedica prirodne klimatske varijacije ili je pak i to posljedica globalnog zatopljenja. Ovog ljeta u Dalmaciji su bili su i česti potresi, u lipnju se osjetio kod Primoštena, u srpnju kod Dubrovnika, samo u proteklih tri tjedna bilo ih je nekoliko, a u posljednjem sredinom rujna na šibenskom području bila su dva u jednoj noći. Dijelovi Dalmacije zbog toga su ostali bez struje, a kod Imotskog se počela povlačiti rijeka Vrljika, no nakon nekoliko dana vodostaj se vratio u normalu. Sve to dobro je preplašilo tamošnje stanovništvo.

Više tisuća potresa na godinu

- Zapravo se ne događa ništa izrazito neobično, radi se o standardnim procesima gibanja tektonskih ploča. Ploče plutaju na jetkoj unutrašnjosti i međusobno se sudaraju, podvlače ili smiču. Riječ je o aktivnosti tektonskih ploča, odnosno pritisku dvije veće ploče, Afričke i Euroazijske na Jadransku mikro ploču. Afrička ploča se podvlači pod Euroazijsku ploču i pritom pritišće Jadransku mikro ploču. Dolazi do njihova zapinjanja i naprezanja koje se nakuplja tako dugo dok materijal više ne može izdržati. Tada dolazi do pucanja i oslobađanja ogromne količine energije i tako nastaje potres – objašnjava seizmolog Tomislav Fiket. Potres magnitude M = 5.0 prema Richteru oslobađa otprilike energiju koju je oslobodila eksplozija bombe bačene na Hirošimu. Dodaje da su ovi potresi bili malo snažniji nego inače pa su se ljudi uplašili, ali nasreću nije bilo materijalnih šteta niti stradalih u njima. Područje Republike Hrvatske je seizmički aktivno i bilježi se više tisuća potresa godišnje.

