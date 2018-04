‘Uzi je uspomena na mog pokojnog brata’

Ujutro me probudilo zvono, s druge strane interfona bili su ljudi koji su se predstavili kao djelatnici MUP-a. Rekli su da moraju razgovarati sa mnom jer me supruga prijavila. U jednom trenutku su me pitali imam li u stanu oružje.

Invalidska mirovina

Bez premišljanja sam otišao do sefa koji se nalazi u stanu gdje živim, otvorio ga i predao im “mikro uzi” koji ondje držim jer mi je to uspomena na pokojnog brata – izjavio je u četvrtak Tomislav Žuljević (46), mlađi brat pokojnog Vinka Žuljevića Klice, iznoseći svoju obranu u sudnici zagrebačkog Općinskog kaznenog suda. Mlađi Žuljević se na optuženičkoj klupi našao zbog optužbi da je u srpnju 2016. godine supruzi Mirandi Žuljević (34) prijetio smrću i pretukao je, a optužen je i zbog protuzakonitog posjedovanja oružja. Krivnju za ovo posljednje djelo koje mu se stavlja na teret je priznao, navodeći kako se kaje zbog toga, a zamolio je i suca da uzme u obzir kako on od invalidske mirovine i povremenog “honorarčenja” prehranjuje maloljetno dijete koje ima sa suprugom, te da mu zbog svega toga odredi što blažu kaznu.

– Što se tiče ostalih optužbi koje mi se stavljaju na teret, njih apsolutno odbacujem, supruzi nisam prijetio, a pogotovo je nisam tukao. S obzirom na to da već dugo ne živimo zajedno, ona je tog 2. srpnja dolazila iz Šibenika ili Knina, a ja sam došao po nju na autobusni kolodvor jer je dogovor bio da prespava kod mene. Dok smo se vozili, rekao sam joj da sam predao zahtjev za razvod i da joj ne želim više davati toliko novca za alimentaciju. Tu smo se posvađali, a ona je u jednom trenutku povukla ručnu i izašla iz automobila – tvrdio je u četvrtak Tomislav Žuljević. Rekao je i kako je zbog naglog kočenja licem udarila u plastičnu “masku” automobila, time aludirajući kako je ozljede za koje je tvrdila da joj je nanio on u biti zadobila na taj način.

Zatečen pitanjem

– Izjavljujući prvi put, naveli ste kako ste uzi kupili, a ne da je on uspomena na vašeg brata. Što je onda točno? – zanimalo je tužitelja, a pomalo zatečen pitanjem Žuljević je odgovorio kako “se ne sjeća zašto je prvi put to rekao, ali da je istina da je uzi uspomena na brata”. Žuljevićeva braniteljica u završnom govoru izjavila je kako je “oštećenica ta koja prijeti okrivljeniku”, navodeći kako u brakorazvodnom postupku u kojem se odlučuje s kim će dijete provoditi koliko vremena uvelike zlonamjerno koristi ozloglašenost prezimena Žuljević.