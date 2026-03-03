Gledajte '240 sekundi' 24sata: Slali su im poreze za jedini stan

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
SLAVI JUBILARNU BROJKU
FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku
jeste li čuli za ovo?
'Smršavila sam, a noge su ostale iste': Sve češće slušamo o poremećaju s kojim se bori Nina Martina iz 'Života na vagi'
RIGOROZNE PRIPREME