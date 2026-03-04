FOTO Pogledajte ovu grdosiju koju Britanci šalju na Cipar: Objavili detalje o svom ratnom brodu

Britanska vlada šalje ratni brod Kraljevske mornarice u istočno Sredozemlje kako bi pojačala sigurnost oko baze RAF Akrotiri na Cipru. Sir Keir Starmer rekao je da će HMS Dragon, razarač tipa 45, biti poslan u regiju dok se rat SAD-a i Izraela s Iranom nastavlja zahuktavati. Također se šalju dva helikoptera Wildcat Kraljevske mornarice, opremljena raketama Martlet koje su dizajnirane za suzbijanje napada dronovima. To se događa dan nakon što je dron pogodio pistu britanske zračne baze na Cipru, RAF Akrotiri.

HMS Dragon je razarač protuzračne obrane tipa 45 opremljen raketnim sustavom Sea Viper i naprednim radarom dizajniranim za praćenje i neutraliziranje zračnih prijetnji, prema web stranici Kraljevske mornarice. Kraljevska mornarica ima šest razarača tipa 45, od kojih su tri u različitim fazama spremnosti, a ostala tri su na održavanju i trenutno nisu dostupna. Ministarstvo obrane izjavilo je da je HMS Dragon s posadom od više od 200 ljudi "jedan od najsposobnijih ratnih brodova protuzračne obrane na svijetu" i da može lansirati osam projektila za manje od 10 sekundi. Kraljevska mornarica ima šest razarača tipa 45, od kojih su tri u različitim fazama spremnosti, a ostala tri su na održavanju i trenutno nisu dostupna. Ranije u utorak nagađalo se da bi HMS Duncan mogao biti raspoređen u to područje, ali Sir Keir je na X potvrdio da će biti poslan HMS Dragon.

As the situation in the Middle East remains volatile, we are deploying our Type-45 Destroyer, HMS Dragon, to the Eastern Mediterranean.



We are also sending two Wildcat helicopters to Cyprus to bolster drone defence for our Cypriot partners.



Working alongside our allies, our… pic.twitter.com/cWerOOVEsu — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 3, 2026

Britansko ministarstvo obrane poslalo je priopćenje. "Razarač tipa 45 jedan je od najsposobnijih ratnih brodova protuzračne obrane na svijetu i ojačat će sposobnost Ujedinjenog Kraljevstva da otkriva, prati i uništava zračne prijetnje, uključujući dronove. Brod je opremljen vodećim svjetskim raketnim sustavom Sea Viper, koji može lansirati osam raketa za manje od deset sekundi i istovremeno navoditi do 16 raketa. Razarači tipa 45 već su dokazali svoju učinkovitost u operacijama, uključujući i uspješno presretanje rakete Huta 2024. godine. Raspoređivanje dolazi nakon što su britanske oružane snage uspješno oborile više dronova diljem regije u prethodna 24 sata: RAF-ovi F-35B zrakoplovi oborili su dronove iznad Jordana – prvi put da je RAF-ov F-35 uništio metu tijekom operacija – uz podršku Typhoon zrakoplova i tankera Voyager. Britanska jedinica za protudronove neutralizirala je dronove u iračkom zračnom prostoru koji su se kretali prema koalicijskim snagama, dok je RAF-ov Typhoon koji je djelovao sa zajedničkom 12. eskadrilom Ujedinjenog Kraljevstva i Katara u ponedjeljak oborio iranski jednosmjerni jurišni dron usmjeren prema Kataru koristeći raketu zrak-zrak. Odluka dolazi u trenutku kada iranski nepromišljeni napadi i dalje ciljaju britanske interese u regiji, dok se britanske oružane snage nastavljaju prilagođavati promjenjivim prijetnjama. To slijedi nakon što je Velika Britanija posljednjih tjedana pojačala svoju obrambenu prisutnost u regiji, uključujući raspoređivanje radarskih sustava, protuzračne obrane i zrakoplova F-35. Kao dodatno pojačanje, raspoređena su i dva helikoptera Wildcat Kraljevske mornarice naoružana raketama Martlet za uništavanje dronova. Helikopteri će moći loviti i oboriti zračne prijetnje, dodajući regiji snažnu sposobnost borbe protiv dronova", napisali su.

"Brzo djelujemo kako bismo dodatno ojačali našu obrambenu prisutnost u istočnom Sredozemlju. HMS Dragon donosi vrhunske mogućnosti protuzračne obrane, a naši helikopteri Wildcat naoružani su raketama Martlet kako bi se suprotstavili rastućoj prijetnji dronova", poručio je ministar obrane John Healey.

Fancuski predsjednik Emmanuel Macron izjavio je da će Francuska rasporediti svoj jedini nosač zrakoplova - Charles de Gaulle - u Sredozemno more kao odgovor na produbljivanje krize. Tijekom kratkog obraćanja naciji, predsjednik Macron je također rekao da će Francuska poslati fregatu opremljenu sustavima protuzračne obrane na Cipar te da će Francuska stati uz svoje saveznike. Grčka je u ponedjeljak izjavila da će poslati četiri borbena zrakoplova F-16 i dvije fregate, uključujući jednu koja nosi sustav za ometanje dronova Centauros koji se prethodno koristio protiv napada Huta kod Jemena. Centauroi mogu otkriti i onesposobiti niskoleteće dronove, čak i one koji se kreću uz teren ili lebde iznad površine mora.