IZVLAČE PREŽIVJELE

Najmanje četiri osobe poginule u izraelskom napadu na zgradu u libanonskom Baalbeku

VL
Autor
Matko Kreber/Hina
04.03.2026.
u 06:23

Izraelska vojska u srijedu je upozorila stanovnike 16 sela u Libanonu na evakuaciju, rekavši da ih aktivnosti Hezbollaha prisiljavaju na reakciju i upozoravajući da će svatko tko se nađe u blizini boraca, objekata ili oružja Hezbollaha dovesti svoj život u opasnost

U izraelskom napadu na stambenu četverokatnicu u istočnom libanonskom gradu Baalbeku poginule su najmanje četiri osobe te ih je šest ranjeno, a spasilački timovi rade na izvlačenju obitelji ispod ruševina, izvijestila je u srijedu libanonska državna novinska agencija NNA. Napad je dio oštre eskalacije borbi duž libanonsko-izraelske granice, nakon što je Hezbollah bio ispalio dronove i rakete na Izrael.

Od tada je skupina povezana s Iranom nastavila lansirati rakete, a Izrael je izveo valove zračnih napada diljem Libanona i poslao trupe na jug. Šijitski muslimanski Hezbollah, koji je osnovala Iranska revolucionarna garda 1982. godine, otvorio je vatru na Izrael kako bi osvetio ubojstvo iranskog vrhovnog vođe u zajedničkim napadima Izraela i Sjedinjenih Američkih Država.

Hezbollah je u srijedu izjavio da su njegovi borci ispalili veliki broj raketa na okupljene izraelske snage u blizini područja grada Metule uz granicu, kao odgovor na izraelske napade na desetke libanonskih gradova, uključujući južna predgrađa Bejruta.

Izraelska vojska u srijedu je upozorila stanovnike 16 sela u Libanonu na evakuaciju, rekavši da ih aktivnosti Hezbollaha prisiljavaju na reakciju i upozoravajući da će svatko tko se nađe u blizini boraca, objekata ili oružja Hezbollaha dovesti svoj život u opasnost. NNA je također izvijestila o nekoliko izraelskih napada rano u srijedu, uključujući jedan na hotel i drugi na stan u istočnom Libanonu. Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je u utorak da je u izraelskim napadima od početka posljednje eskalacije ubijeno najmanje 50 ljudi, a ranjeno 335 ljudi.

Sirija šalje tisuće vojnika na granicu s Libanonom

Sirijsko ministarstvo obrane izjavilo je da je ojačalo svoju granicu s Libanonom, a osam sirijskih i libanonskih izvora navelo je da to uključuje raspoređivanje raketnih jedinica i tisuće vojnika, dok se sukob širi u regiji, uključujući i borbe Izraela i Hezbollaha u Libanonu. Izvori su uključivali pet sirijskih vojnih časnika, sirijskog sigurnosnog dužnosnika i dva libanonska sigurnosna dužnosnika koji su dali izjave za Reuters pod uvjetom da ostanu anonimni.

Sirijsko ministarstvo obrane u srijedu je u izjavi priopćilo da je vojska pojačala svoju prisutnost duž sirijskih granica s Libanonom i Irakom zbog "zaštite i kontrole granica usred eskalacije regionalnog sukoba". Raspoređene jedinice pripadaju graničnim i izviđačkim bataljunima zaduženima za praćenje graničnih aktivnosti i borbu protiv krijumčarenja, dodalo je ministarstvo.

Sirijski časnici rekli su da je raspoređivanje dodatnih pojačanja započelo u veljači, ali se posljednjih dana ubrzalo. Sirijske i libanonske oružane snage nisu odmah odgovorile na zahtjeve za komentar. Clj raspoređivanja dodatnih snaga spriječiti je krijumčarenje oružja i droge, ali i blokirati libanonski Hezbollah ili druge militante koje podržava Iran, istaknuli su sirijski časnici.

Sirijske su trupe bile stacionirane u Libanonu od 1976. do 2005, uključujući i tijekom građanskog rata u Libanonu koji je završio 1990. godine. Hezbollah je u ponedjeljak nastavio pucati na Izrael, više od godinu dana nakon što je 2024. godine postigao prekid vatre u višemjesečnom ratu. Izrael je ovog tjedna izdao naredbu za evakuaciju velikog dijela južnog Libanona. U izraelskim zračnim napadima poginulo je oko deset ljudi, dok su tisuće stanovnika bile prisiljene napustiti svoje domove i potražiti utočište u Siriji.

Ključne riječi
Libanon Izrael

