A. Sanader: Širenje mržnje nikada nije bilo svojstveno HDZ-u

Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader izjavio je u ponedjeljak oko tzv. WhatsApp afere da širenje mržnje nikada nije bilo svojstveno HDZ-u i da, kao svaki normalan član te stranke, to osuđuje. "Svi oni koji šire govor mržnje...to nikad nije bilo svojstveno HDZ-u, tako da zaslužuje osudu", rekao je Sanader uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a.

Istaknuo je da o mogućim sankcijama ne odlučuje on nego stranačka tijela, ponovivši da govor mržnje osuđuje, "kao i svaki normalni član naše stranke". Tvrdi i da nikada nije bilo govora o onemogućavanju komunikacije na društvenim mrežama, već se to potiče jer je to najbolji način komunikacije s članovima, ali i simpatizerima.

"Odgovornost je na onima koji su to potpisali svojim imenom i prezimenom, potičemo da se pozitivno komunicira na mrežama, to je dobro za rad među članstvom", kazao je Sanader.

Poručio je da HDZ stoji iza programa njihove kandidatkinje za predsjednicu Kolinde Grabar - Kitarović. Nije konkretno komentirao podržavaju li i dio iz programa da se poveća broj preferencijalnih glasova, rekavši da postoji dosta stvari koje bi HDZ želio staviti u novi izborni zakon.