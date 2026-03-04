Mogu li i hrvatski Rafali sudjelovati u francuskom nuklearnom kišobranu?

Koja je razlika između polovnih borbenih zrakoplova Rafale koje je Hrvatska kupila od Francuske i novih Rafalea koje je Srbija naručila od Francuske? Do jučer je na to pitanje bilo nuđeno nekoliko verzija vojno-analitičkih odgovora. No, evo jedna nova, geostrateška verzija odgovora na to pitanje, verzija koja se pojavljuje od prekjučer, kada je francuski predsjednik Emmanuel Macron dosad najjasnije otvorio vrata širenju nuklearnih obrambenih kapaciteta Francuske na širi prostor Europske unije ili europskog dijela NATO-a. Koja je, dakle, razlika između hrvatskih i budućih srpskih Rafalea? Hrvatski Rafali moći će sudjelovati - zasad samo teoretski, ali svejedno - u širenju francuskog nuklearnog kišobrana nad Europom. Srpski Rafali neće moći ni u teoriji, barem ne ako pretpostavimo da bi se temelj za širenje francuskog nuklearnog kišobrana tražio u članku 42 (7) temeljnog ugovora o funkcioniranju Europske unije.
O francuskoj nuklearnoj sili odlučuje isključivo francuski predsjednik. To se zasigurno neće mijenjati, što je naglasio i Macron jer dobro zna da francuska javnost nikad ne bi pristala na to da izgubi suverenost o odlučivanju o svom nuklearnom naoružanju
