Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 31
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
VIDEO/FOTO Bliski istok gori, odjekuju eksplozije; Izraelci zaprijetili: 'Nije važno kako se zove novi vođa. Bit će eliminiran'
Poziv koji je promijenio Bliski istok: Otkriveno zašto je napad na Iran krenuo u subotu
Bomba iz Bijele kuće, Trumpov tajni poziv Kurdima mogao bi biti prekretnica, a sve će voditi CIA?
Tomislav Krasnec
Autor
Tomislav Krasnec

Mogu li i hrvatski Rafali sudjelovati u francuskom nuklearnom kišobranu?

04.03.2026. u 08:50

O francuskoj nuklearnoj sili odlučuje isključivo francuski predsjednik. To se zasigurno neće mijenjati, što je naglasio i Macron jer dobro zna da francuska javnost nikad ne bi pristala na to da izgubi suverenost o odlučivanju o svom nuklearnom naoružanju

Koja je razlika između polovnih borbenih zrakoplova Rafale koje je Hrvatska kupila od Francuske i novih Rafalea koje je Srbija naručila od Francuske? Do jučer je na to pitanje bilo nuđeno nekoliko verzija vojno-analitičkih odgovora. No, evo jedna nova, geostrateška verzija odgovora na to pitanje, verzija koja se pojavljuje od prekjučer, kada je francuski predsjednik Emmanuel Macron dosad najjasnije otvorio vrata širenju nuklearnih obrambenih kapaciteta Francuske na širi prostor Europske unije ili europskog dijela NATO-a. Koja je, dakle, razlika između hrvatskih i budućih srpskih Rafalea? Hrvatski Rafali moći će sudjelovati - zasad samo teoretski, ali svejedno - u širenju francuskog nuklearnog kišobrana nad Europom. Srpski Rafali neće moći ni u teoriji, barem ne ako pretpostavimo da bi se temelj za širenje francuskog nuklearnog kišobrana tražio u članku 42 (7) temeljnog ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Ključne riječi
rafali nuklearno oružje Francuska Emmanuel Macron

Komentara 1

Pogledaj Sve
MA
marsovac
08:57 04.03.2026.

ako su za to opremljeni mogu ako ne nemogu bili rabljeni ili novi,......jednostavno,.........nikakva nagadjanja i senzacija. Pisati samo da se pise,.......plus bombastican naslov.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!