Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#MEKSIKO
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Merz podržao napade na 'strašni teroristički režim'. Izrael tvrdi da su pogodili iranski nuklearni kompleks
Ovo je 'labirint zla' za Trumpa i Netanyahua kojega pokušavaju srušiti
Hrvatska šalje četiri zrakoplova po svoje državljane u Dubaiju
Ovo su mogući scenariji za kraj rata s Iranom: 'Njihova strategija više nije pobjeda, nego uništavanje Trumpova predsjedništva'
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NEVJEROJATNA SREĆA

Igrač iz susjedstva osvojio 10 milijuna eura na Eurojackpotu! Jedan dobitak ide i u Hrvatsku

Eurojackpot listi?
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
03.03.2026.
u 21:30

Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 06.03.2026.

U večerašnjem izvlačenju 18. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 1, 9, 14, 35, 49 – 2, 10, koji su nekome u Sloveniji donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 10.000.000,00 eura. U Hrvatskoj je pogođen dobitak 5+0 u iznosu od 79.686,70 eura, javlja Hrvatska Lutrija.

Igrač je, uplatio jednu kombinaciju na 4 kola pretplate i za 8,00 eura, dobio 79.686,70 eura. Listić je uplaćen na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije na adresi Mažuranićevo šetalište BB u Splitu. Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 06.03.2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.

Na što paziti pri kupnji nekretnine u Zagrebu: 'Uzmi kantu vode i prolij po balkonu'
Ključne riječi
Eurojackpot Hrvatska Lutrija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!