Igrač iz susjedstva osvojio 10 milijuna eura na Eurojackpotu! Jedan dobitak ide i u Hrvatsku

U večerašnjem izvlačenju 18. kola igre Eurojackpot izvučeni su brojevi: 1, 9, 14, 35, 49 – 2, 10, koji su nekome u Sloveniji donijeli dobitak 5+2 u iznosu od 10.000.000,00 eura. U Hrvatskoj je pogođen dobitak 5+0 u iznosu od 79.686,70 eura, javlja Hrvatska Lutrija.

Igrač je, uplatio jednu kombinaciju na 4 kola pretplate i za 8,00 eura, dobio 79.686,70 eura. Listić je uplaćen na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije na adresi Mažuranićevo šetalište BB u Splitu. Sljedeće izvlačenje za igru Eurojackpot je u petak, 06.03.2026., a glavni dobitak iznosi 10.000.000,00 eura.