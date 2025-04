Uzbuna u popularnoj turističkoj destinaciji zbog silovanja: 'Bilo je incidenata, nemojte ovo raditi'

Veleposlanstvo SAD-a u Nassauu na Bahamima izdalo je novo sigurnosno upozorenje za američke građane koji posjećuju ovu popularnu destinaciju nakon niza seksualnih napada povezanih s operaterima jet skija. Prema podacima Ministarstva turizma, u 2023. godini Bahame je posjetilo više od 7,2 milijuna ljudi, od čega velik dio dolazi iz SAD-a. Novo upozorenje američkog veleposlanstva dolazi nešto više od tjedan dana nakon što je State Department 31. ožujka ažurirao svoje putno upozorenje razine 2 za Bahame, upozoravajući putnike da "budu iznimno oprezni" zbog kriminala i nesigurnih uvjeta.

Upozorenje se posebno odnosi na putnike koji se upućuju na New Providence i Grand Bahamu – gdje se nalaze Nassau i Freeport – a gdje je prijavljena većina nasilnih zločina. Novo upozorenje američkog veleposlanstva, izdano 9. travnja, navodi da je u posljednje vrijeme bilo nekoliko incidenata u kojima su američki građani prijavili da su ih silovali operateri jet skija koji su ih pokupili s javnih plaža oko Nassaua i Paradise Islanda, piše Newsweek.

Prema navodima veleposlanstva, dvije Amerikanke navodno su silovane u proteklom mjesecu, dok su tri slučaja prijavljena 2024. godine. Zločini su se navodno dogodili na područjima koja uključuju plažu Junkanoo, plažu Saunders i plažu Cabbage. Počinitelji su navodno prevozili žrtve na izolirane otoke u blizini New Providencea prije napada. Također četvero Amerikanaca od kolovoza hospitalizirano je nakon nesreća s jet skijem, od kojih je dvoje zahtijevalo hitnu evakuaciju u SAD.

Veleposlanstvo je priopćilo da je zaposlenicima američke vlade sada zabranjeno iznajmljivanje ili korištenje jet skija na otocima New Providence i Paradise. Prošlog mjeseca američko Ministarstvo vanjskih poslova ažuriralo je svoje upozorenje za zemlju, naglašavajući porast nasilnih zločina, uključujući oružane pljačke i seksualne napade. Posebna zabrinutost izražena je za područja uključujući četvrt "Over the Hill" u Nassauu, gdje su eskalirala ubojstva povezana s bandama.

Putnici su također upozoreni da nikada ne plivaju sami i da budu oprezni na plažama u blizini centra Nassaua. Upozorenje u ožujku također je podsjetilo putnike na stroge zakone o vatrenom oružju na Bahamima. "Putnici s vatrenim oružjem ili streljivom mogu se suočiti s uhićenjem, zatvorskom kaznom i novčanim kaznama", navodi se u upozorenju.

"Izbjegavajte iznajmljivanje jet skija na Bahamima. Budite svjesni svog okruženja. Budite oprezni u javnim toaletima u blizini plaža u Nassauu. Uvijek pratite lokalna vremenska i pomorska upozorenja", stoji u obavijesti američkog veleposlanstva u Nassauu.