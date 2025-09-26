Uzbuna nakon detonacije drona u blizini nuklearke: 'Čula se pucnjava i eksplozije, otkrili smo krater'

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) izrazila je zabrinutost zbog sve učestalijih incidenata s dronovima u blizini ukrajinskih nuklearnih elektrana, dok ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov optužuje NATO i Europsku uniju da su "objavili rat" Rusiji preko Ukrajine. Istodobno, ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) izvela je napade na ruske naftne terminale na Crnom moru, dodatno eskalirajući sukob. IAEA je u četvrtak priopćila da je jedan dron oboren i detoniran otprilike 800 metara od perimetra nuklearne elektrane u južnoj Ukrajini, u blizini grada Pivdennoukrainska u regiji Nikolajev. Prema izvješću glavnog direktora IAEA-e Rafaela Grossija, promatrači agencije na terenu zabilježili su 22 drona u zoni praćenja, od kojih su neki letjeli na udaljenosti od samo 500 metara od objekta. Oko 1 sat ujutro čuli su se pucnjava i eksplozije, a naknadni pregled lokacije otkrio je krater veličine oko 4 četvorna metra. "Obližnje metalne konstrukcije pogođene su šrapnelima, a prozori vozila u blizini bili su razbijeni", rekao je Grossi. Dodao je da je došlo i do puknuća dalekovoda, iako nije bio povezan s elektranom. "Srećom, sinoćnji incident nije uzrokovao nikakvu štetu na samoj nuklearnoj elektrani. Sljedeći put možda nećemo imati toliko sreće", upozorio je Grossi, ističući da dronovi "ponovno lete preblizu nuklearnih elektrana, dovodeći nuklearnu sigurnost u opasnost". Nema izvješća o žrtvama u ovom incidentu, javlja Guardian.

Lavrov je pak pojačao optužbe protiv Zapada. Na sastanku ministara vanjskih poslova G20 25. rujna, ruski šef diplomacije ponovio je tvrdnju Kremlja da je Zapad izazvao rat u Ukrajini. "NATO i EU su objavili rat Rusiji preko Ukrajine", izjavio je Lavrov, dodajući da su prešli granicu neizravne podrške i sada postali strane u sukobu. Njegovi komentari odražavaju slične izjave glasnogovornika Kremlja Dmitrija Peskova od 15. rujna, koji je optužio NATO za rat zbog kontinuirane vojne pomoći Kijevu. Peskovljeve riječi uslijedile su nakon što je Poljska oborila ruske dronove koji su ušli u njezin zračni prostor, piše Kyiv Independent.

Napetosti su dodatno porasle zbog višestrukih kršenja zračnog prostora NATO-ovih članica od strane ruskih dronova i borbenih zrakoplova. Američki predsjednik Donald Trump podržao je obaranje takvih zrakoplova, stav koji dijele i neki europski dužnosnici. Kao odgovor, ruski veleposlanik u Francuskoj Aleksej Meškov upozorio je 25. rujna da bi takve akcije predstavljale "rat" protiv Rusije.

U međuvremenu, Ukrajina je prešla u ofenzivu na ekonomskom frontu. Prema izvorima iz HUR-a, ukrajinska vojna obavještajna služba napala je 24. rujna ruske naftne terminale u Tuapseu i Novorossijsku pomoću mornaričkih dronova, "paralizirajući" glavne izvozne operacije na obali Crnog mora. Dronovi su ciljali ključne logističke objekte, uključujući kompleks za utovar nafte tvrtke Transneft i terminal Kaspijskog naftovodnog konzorcija u Novorossijsku. Oba objekta ključna su za ruski izvoz sirove nafte, s kapacitetom od 2 milijuna barela dnevno, uključujući pošiljke preko "flote u sjeni".

Konzorcij, koji uključuje ruske, kazahstanske i međunarodne tvrtke, potvrdio je oštećenja na svom uredu u Novorossijsku. U Tuapseu, dronovi su digli u zrak pristanište za utovar nafte na jednom od najvećih ruskih terminala. Izvor iz HUR-a istaknuo je "nesposobnost ruskih snaga da zaštite crnomorske luke", napominjući da je kaotična protuzračna vatra oštetila kuće, automobile i izazvala paniku među civilima. Ruske vlasti izvijestile su o dva smrtna slučaja i šest ozljeda u Novorossijsku, gdje je lokalni hotel udaljen oko 2 kilometra od luke, zajedno s najmanje pet obližnjih zgrada, pretrpio štetu.

Ovi incidenti dolaze u trenutku kada sukob u Ukrajini ulazi u novu fazu eskalacije, s potencijalnim rizicima za globalnu energetsku sigurnost i nuklearnu stabilnost. Međunarodna zajednica poziva na deeskalaciju, ali optužbe i napadi s obje strane nastavljaju se.