Užas u Sloveniji: Odjeknula pucnjava, dvoje mrtvih, policija na terenu

Slovenska policija dobila je dojavu da je jutros oko 7 sati u općini Pivki na jugu zemlje došlo do pucnjave. Na mjestu događaja pronašli su dvije mrtve osobe, muškarca i ženu. Kriminalisti su odmah započeli s očevidom, no za sada nisu objavili više detalja o istrazi. Iz Policijske uprave Kopar su izvijestili da će dodatne informacije javnosti biti dostupne naknadno, prenose 24ur.

Prema neslužbenim informacijama Kanala A, muškarac i žena navodno nisu bili u rodbinskim odnosima. Prve informacije sugeriraju da je muškarac prvo ubio ženu, a zatim i sebe. Uzrok tragedije za sada nije poznat.

