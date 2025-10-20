Užas u Sloveniji: Odjeknula pucnjava, dvoje mrtvih, policija na terenu

Slovenska policija dobila je dojavu da je jutros oko 7 sati u općini Pivki na jugu zemlje došlo do pucnjave. Na mjestu događaja pronašli su dvije mrtve osobe, muškarca i ženu. Kriminalisti su odmah započeli s očevidom, no za sada nisu objavili više detalja o istrazi. Iz Policijske uprave Kopar su izvijestili da će dodatne informacije javnosti biti dostupne naknadno, prenose 24ur.
Prema neslužbenim informacijama Kanala A, muškarac i žena navodno nisu bili u rodbinskim odnosima. Prve informacije sugeriraju da je muškarac prvo ubio ženu, a zatim i sebe. Uzrok tragedije za sada nije poznat.
Uskoro opširnije...
"Prve informacije govere da je muskarac ubio prvo zenu pa sebe!" Logicno, sto bi Combe rekao!