Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 120
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
STRAVA POTRESLA MIRNO MJESTO

Užas u Sloveniji: Odjeknula pucnjava, dvoje mrtvih, policija na terenu

Najnovija vijest
VL
Autor
Ana Trgovac
20.10.2025.
u 13:27

Prema neslužbenim informacijama Kanala A, muškarac i žena navodno nisu bili u rodbinskim odnosima

Slovenska policija dobila je dojavu da je jutros oko 7 sati u općini Pivki na jugu zemlje došlo do pucnjave. Na mjestu događaja pronašli su dvije mrtve osobe, muškarca i ženu. Kriminalisti su odmah započeli s očevidom, no za sada nisu objavili više detalja o istrazi. Iz Policijske uprave Kopar su izvijestili da će dodatne informacije javnosti biti dostupne naknadno, prenose 24ur.

Prema neslužbenim informacijama Kanala A, muškarac i žena navodno nisu bili u rodbinskim odnosima. Prve informacije sugeriraju da je muškarac prvo ubio ženu, a zatim i sebe. Uzrok tragedije za sada nije poznat.

Uskoro opširnije...

Ključne riječi
Slovenija pucnjava

Komentara 5

Pogledaj Sve
BO
BorisSverige
14:03 20.10.2025.

"Prve informacije govere da je muskarac ubio prvo zenu pa sebe!" Logicno, sto bi Combe rekao!

ZR
Zrinskifrankopan12
13:58 20.10.2025.

Koji naslov za jednu tragediju...jadno da ne može biti jadnije.Vecernji tone sve dublje .

Avatar Hrvatski-Nevini-Vitez
Hrvatski-Nevini-Vitez
13:48 20.10.2025.

Ljubljanske novine Delo javljaju da je rijeć o paru domoljubnih pravih hrvata koji su rano ujutro puni zanosa i nade sa domačeg balkana krenuli kao svoji sa svoga prema ljubljanskom aerodromu na putu za spas, odrešenje i bolji život u Irskoj ali navodno su u međuvremenu dobili obavjest o otkazu kelnerskog posla u Dublinu i nisu imali snage, volje i moči da se vrate u domaču balkansku mizeriju.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još