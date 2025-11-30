Užas u Sesvetama: Muškarac (66) usmrtio člana obitelji (85)

U OPERACIJI LUDUS SUDJELOVALA I HRVATSKA

Zaplijenjeno 16,6 milijuna krivotvorenih paketa igračaka. Opasne su za djecu i zdravlje

Tijekom istraga koje su se provodile, utvrđeno je da prilikom krivotvorenja igračaka najčešće dolazi do povrede prava intelektualnog vlasništva, a takve igračke mogu sadržavati opasne tvari i nemaju CE oznake ili EU certifikat o sukladnosti. Godišnja šteta za EU iznosi do osam milijardi eura