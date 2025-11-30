Naši Portali
OSUMNJIČENI JE UHIĆEN

Užas u Sesvetama: Muškarac (66) usmrtio člana obitelji (85)

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
VL
Autor
Vecernji.hr
30.11.2025.
u 17:45

Osumnjičeni je pod nadzorom policije

Danas na području Sesveta, u stanu, najvjerojatnije uporabom oštrog predmeta 66-godišnjak je usmrtio 85-godišnjeg člana obitelji. Osumnjičeni je pod nadzorom policije. Očevid i kriminalističko istraživanje u tijeku, javila je policija. 

Ključne riječi
Sesvete ubojstvo

Komentara 3

Pogledaj Sve
VE
veljača
18:45 30.11.2025.

Vidio netom objavljene vijesti, pa (bolesno) kopirao.

LU
Luftballons
18:15 30.11.2025.

Nisu li Sesvete,dio Zagreba? Zašto uvijek izdvojite Sesvete,a ne npr Susedgrad ? Susedgrad je Zagreb,a Sesvete kao ne ?

Avatar Točka na i
Točka na i
17:59 30.11.2025.

To će postati normala. Jer ljudi su odnarođeni, potpuno izludjeli načinom života i nbepravdama kroz koje prolaze oni ili njema bližnji. A to je i bio cilje neconsa

