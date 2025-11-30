Užas u Sesvetama: Muškarac (66) usmrtio člana obitelji (85)

Danas na području Sesveta, u stanu, najvjerojatnije uporabom oštrog predmeta 66-godišnjak je usmrtio 85-godišnjeg člana obitelji. Osumnjičeni je pod nadzorom policije. Očevid i kriminalističko istraživanje u tijeku, javila je policija.
