SUĐENJE ZA NESREĆU

Sud odbio prijedlog Banožićeve obrane: Ne prihvaćaju izjave svjedoka koji su se pojavili nakon dvije godine

U Vinkovcima nastavljeno suđenje Mariju Banožiću
Foto: David Jerkovic /PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
04.02.2026.
u 13:13

Suđenje se nastavlja 4. ožujka, kada je planirano saslušanje Banožićeve obrane.

Na Općinskom sudu u Vinkovcima nastavljeno je suđenje bivšem ministru Mariju Banožiću, kojeg se tereti za izazivanje prometne nesreće 11. studenoga 2023. godine, u kojoj je život izgubio Goran Šarić.

Tijekom rasprave, Banožićeva odvjetnica Ksenija Vržina predložila je saslušanje svjedoka Biljane i Marija Skokića, koji su navodno svjedočili okolnostima nesreće, uključujući tvrdnje da nije bilo pretjecanja i da u trenutku nesreće nije bilo kamiona s tegljačem kojim je upravljao Mirko Đalić. Obrana je također zatražila da se ti svjedoci saslušaju prije nastavka postupka, jer bi njihova svjedočanstva mogla pomoći u pobijanju optužnice.

Međutim, sud je odbio prijedlog obrane, ocijenivši da su dokazi u obliku izjava Skokića nezakoniti jer su se pojavili dvije godine nakon nesreće. Odbijeni su i prijedlozi za novo vještačenje, uključujući saslušanje toksikološkog vještaka, jer sud smatra da ima dovoljno dokaza za daljnje postupanje. Također, odbijen je prijedlog za kontaktiranje osiguravajuće kuće, jer to nije relevantno za predmet.

Svjedočio je i vještak Davor Majer, koji je odgovarao na pitanja odvjetnice Banožića. Odvjetnica je ukazala na vještačenje koje je pokazalo da je Goran Šarić imao 2,06 promila alkohola u krvi te je bio nesposoban za vožnju, no nije bilo jasno je li ta alkoholiziranost utjecala na samu nesreću. Majer je odgovorio da bi za takve zaključke bilo potrebno mišljenje toksikološkog vještaka, pišu 24 sata. 

Obrana je također ukazala na to da bi Šarić imao male šanse za preživljavanje nesreće da je bio vezan, dok je Banožić preživio jer je bio vezan. Majer je odgovorio da je moguće da ishodi kod sličnih uvjeta mogu varirati, te da se nije bavio usporedbom tih uvjeta kod Šarića i Banožića.

Tijekom svjedočenja vještaka Andrije Repušića, odvjetnica Banožića ukazala je na to da u nalazu nije bilo odgovora na pitanje je li vožnja Šarića imala utjecaja na nastanak nesreće. Repušić je odgovorio da je u izvornom nalazu jasno naveo sve okolnosti vezane uz to pitanje, dok je vezano za brzinu Šarićevog vozila objasnio da je brzinomjer pokazivao 95 km/h, ali da je stvarna brzina bila nešto niža.

Suđenje se nastavlja 4. ožujka, kada je planirano saslušanje Banožićeve obrane.

Supruga poginulog: Banožić mi nije izrazio sućut ni ponudio pomoć. Odvjetnica: Recite koliku ste odštetu dobili
GORAN ŠARIĆ Mario Banožić

