Užas u Kini: Urušio se dio autoceste, poginulo 19 ljudi

DUGOIŠČEKIVANA ISPORUKA

Ukrajina će biti dosad najopasnije bojno polje za F-16: Rusi ih mogu otkrivati stotinama kilometara daleko

''Ući u Pustinjsku oluju je bila teška situacija, no kada F-16 iz Ukrajine idu protiv Rusije, to će apsolutno biti najteži scenarij koji će ovaj borbeni avion imati do sada", rekao je John Baum, umirovljeni potpukovnik američkog zrakoplovstva koji je upisao više od 2300 sati kao vojnik pilot F-16. Inače, u tri odvojena napada (zadnji je bio u noći s ponedjeljka na utorak), Kijev je upotrijebio projektile dugog dometa da uništi više lansera S-400 i radarskih stanica na okupiranom poluotoku Krim. Mnogi to gledaju kao pripremu za skorašnji napad na Krimski most