IMA OZLIJEĐENIH

Užas u Dallasu: Snajperist pucao na imigracijski centar, jedna osoba ubijena

Shooting at a ICE facility in Dallas, Texas
Foto: TEXAS DEPARTMENT OF TRANSPORTATI
VL
Autor
Vecernji.hr
24.09.2025.
u 16:35

Policija Dallasa izjavila je da se čini da je strijelac pucao iz susjedne zgrade

Više osoba stradalo je u pucnjavi u uredu za Imigraciju i carinsku službu u Dallasu u srijedu ujutro, rekao je vršitelj dužnosti direktora ICE-a Todd Lyons za ABC News. Napadač je, prema Lyonsu, djelovao kao "snajperist s povišene pozicije", a pucao u područje ulaza u objekt s udaljenosti od "nekoliko stotina metara". On je, dodaje Lyons, umro od samoinicirane rane iz vatrenog oružja.

Policija Dallasa izjavila je da se čini da je strijelac pucao iz susjedne zgrade. Policijska uprava izvijestila je da je jedna osoba ubijena, a dvije su ozlijeđene. Identitet žrtava nije objavljen, no Lyons je rekao da su "svi agenti i službenici ICE-a na toj lokaciji trenutno evidentirani".
pucnjava SAD Dallas

ĆI
Ćirosine
16:54 24.09.2025.

Sve po planu da izazovu građanski rat.Prvo su ubili desničara a sada pucaju po imigrantima.Čitajte A.Pike-a.

