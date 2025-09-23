Tajna služba otkrila prijetnju uoči Opće skupštine UN-a: 'Radimo na identificiranju odgovornih i njihovih namjera'

Američka tajna služba objavila je da je razbila ilegalnu komunikacijsku mrežu diljem New Yorka, sposobnu za slanje 30 milijuna anonimnih tekstualnih poruka u minuti i ometanje mobilne mreže, uključujući hitne službe. Otkriće je uslijedilo uoči godišnje Opće skupštine UN-a, koja okuplja više od 100 svjetskih čelnika, a mreža je pronađena unutar radijusa od 56 kilometara od sjedišta Ujedinjenih naroda. Prema izjavama dužnosnika Tajne službe, koji su govorili pod uvjetom anonimnosti zbog tekuće istrage, mreža se sastojala od više od 100.000 SIM kartica i 300 poslužitelja. Oprema je bila sposobna za provođenje šifrirane komunikacije i potencijalno onesposobljavanje mobilnih tornjeva, što bi moglo ugroziti sigurnost. Istraga je započela ovog proljeća nakon anonimnih telefonskih prijetnji upućenih trojici visokih američkih dužnosnika, uključujući jednog iz Tajne službe i dvojicu iz Bijele kuće. Matt McCool, glavni agent u terenskom uredu Tajne službe u New Yorku, izjavio je: "Nastavit ćemo raditi na identificiranju odgovornih i njihovih namjera, uključujući je li njihov plan bio poremetiti Opću skupštinu UN-a ili komunikaciju vladinih i hitnih službi", javlja New York Times.

Početna analiza SIM kartica otkrila je veze s najmanje jednom stranom državom te poznatim kriminalcima, uključujući članove kartela. Tijekom racija u kolovozu, agenti su zaplijenili i 80 grama kokaina, ilegalno vatreno oružje, računala i mobitele. Fotografije mjesta zločina pokazuju servere s antenama i SIM karticama poslagane na policama od poda do stropa. Stručnjaci za kibernetičku sigurnost, poput Anthonyja J. Ferrantea iz FTI-ja, sugeriraju da je operacija bila sofisticirana i skupa, ukazujući na moguću špijunažu. "Moj instinkt mi govori da je ovo špijunaža", rekao je Ferrante, bivši dužnosnik Bijele kuće i FBI-a. James A. Lewis iz Centra za analizu europske politike dodao je da bi samo nekoliko zemalja, poput Rusije, Kine ili Izraela, moglo izvesti operaciju ovog opsega. Iako nema dokaza da je mreža izravno ciljala konferenciju, njezin potencijal za prisluškivanje i ometanje komunikacija izazvao je zabrinutost. Tajna služba nastavlja analizirati podatke s SIM kartica, uključujući pozive, poruke i povijest pregledavanja, očekujući da će otkriti dodatne mete među visokim vladinim dužnosnicima.