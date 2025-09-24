Proždrljiva bakterija širi se rekordnom brzinom: Većina preminulih je imala otvorene rane

U saveznim državama na jugu Sjedinjenih Američkih Država, posebno u Louisiani, raste zabrinutost zbog porasta smrtonosnih infekcija uzrokovanih bakterijom Vibrio vulnificus, poznatom kao "bakterija koja jede meso". Prema podacima Ministarstva zdravstva Louisiane, ove je godine već pet osoba podleglo ovoj infekciji, što je značajan skok u odnosu na uobičajeni prosjek od jednog smrtnog slučaja godišnje. Na nacionalnoj razini zabilježeno je najmanje 26 smrtnih slučajeva, s većinom slučajeva koncentriranih u državama poput Louisiane, Floride, Teksasa, Mississippija i Alabame. Bakterija Vibrio vulnificus uspijeva u toplim obalnim vodama, posebno između svibnja i listopada, kada temperature mora dosežu optimalne uvjete za njezino razmnožavanje. Gotovo svi smrtni slučajevi povezani su s osobama koje su imale otvorene rane i došle u kontakt s vodom. Oko 92 posto oboljelih imalo je postojeće zdravstvene probleme, što ih je učinilo posebno ranjivima. Osim kontakta s vodom, infekcija se može prenijeti i konzumacijom sirove ili nedovoljno kuhane morske hrane, poput kamenica, piše Heute.

Rizik je izuzetno visok. Svaka peta zaražena osoba umre, često unutar samo dva dana od pojave prvih simptoma. Simptomi uključuju probavne tegobe, vrućicu, teške infekcije rana s mjehurima, pa čak i trovanje krvi. Preživjeli često prolaze kroz medicinske zahvate, uključujući amputacije ili duge boravke na intenzivnoj njezi. Istraživači upozoravaju da je porast infekcija izravno povezan s globalnim zagrijavanjem. Topliji oceani stvaraju povoljnije uvjete za širenje Vibrio vulnificus, što povećava učestalost i geografski doseg infekcija. Stručnjaci predviđaju da bi se, ako se trend zagrijavanja nastavi, ova opasna bakterija uskoro mogla pojaviti i u regijama koje su dosad bile izvan njezina dosega. U Sjedinjenim Državama godišnje se prijavi između 150 i 200 slučajeva vibrioze, Louisiana i Florida trenutno bilježe najveći broj infekcija i smrtnih slučajeva. Uobičajeno, Louisiana ima oko deset slučajeva godišnje, no ovogodišnji porast upozorava na ozbiljnost situacije.

Zdravstvene vlasti pozivaju građane na oprez, posebno one s oslabljenim imunološkim sustavom ili postojećim ranama, da izbjegavaju kontakt s morskom vodom i konzumaciju sirove morske hrane. Preporučuje se temeljito kuhanje plodova mora i izbjegavanje izlaganja otvorenih rana vodi tijekom toplijih mjeseci. S obzirom na brzo širenje i visoku smrtnost, stručnjaci naglašavaju potrebu za daljnjim istraživanjima i mjerama za ublažavanje posljedica klimatskih promjena. Bez hitnog djelovanja, Vibrio vulnificus mogao bi postati još veća prijetnja javnom zdravlju.

U srpnju ove godine Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti upozorio je da ove bakterije prirodno žive u bočatim obalnim vodama, gdje se miješaju slana i slatka voda, posebno kada su temperature visoke, a slanost niža. Ovi uvjeti postaju sve češći u dijelovima Europe zbog klimatskih promjena. Vrste Vibrio se često otkrivaju tijekom ljeta u Baltičkom moru, jer ono nudi posebno povoljne uvjete za rast bakterija zbog niže koncentracije soli. Bakterije su pronađene i na drugim mjestima, uključujući Sjeverno more i razna zatvorena ili estuarijska kupališta, a kako temperatura površine mora raste diljem Europe, očekuje se da će se Vibrio proširiti i na druga obalna područja.

Vibriozu uzrokuje nekoliko vrsta bakterija Vibrio, od kojih neke mogu uzrokovati ozbiljne infekcije. To uključuje infekcije koje se prenose hranom, nakon konzumiranja sirovih ili nedovoljno termički obrađenih školjaka i teške infekcije krvotoka kada bakterije uđu u tijelo kroz posjekotine ili rane na koži. Osobe s oslabljenim imunološkim sustavom ili kroničnim bolestima jetre posebno su osjetljive.

Iako su infekcije Vibrioom i dalje relativno rijetke u Europi, brojne sjeverne zemlje koje graniče s Baltičkim morem zabilježile su porast posljednjih godina. To je posebno bilo vidljivo tijekom ljeta s produljenim toplinskim valovima i višim temperaturama vode, poput onog zabilježenog 2018. godine kada je prijavljeno 445 slučajeva, što je više nego trostruko više od godišnjeg medijana (126 slučajeva) zabilježenog između 2014. i 2017. godine.