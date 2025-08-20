Naši Portali
JEDNA OD ŽRTAVA BILA JE ZADAVLJENA

Užas kod Pariza: U Seini pronađena četiri tijela, osumnjičenik je u pritvoru

20.08.2025.
u 17:12

Istražitelji zasad naglašavaju kako nema dokaza da su žrtve međusobno povezane. Moguće je da su bila bačena u rijeku na različitim mjestima uzvodno, a potom ih je voda donijela do mosta u Choisyju.

Francuska policija ispituje muškarca pod sumnjom za ubojstvo nakon što su u Seini, nedaleko od Pariza, pronađena četiri tijela. Prvu žrtvu uočio je prolaznik 13. kolovoza kod mosta u Choisy-le-Roi, jugoistočnom predgrađu glavnog grada. Istoga dana, tijekom potrage na tom području, policija je otkrila još tri tijela u vodi.

Prema riječima tužitelja, jedna od žrtava bila je zadavljena, dok je na drugoj uočeno više tragova nasilja, piše BBC. Osumnjičenik se nalazi u pritvoru u Parizu. Policija zasad nije objavila detalje o njegovu identitetu, niti o tome za koliko se ubojstava sumnjiči.

Tužitelji su priopćili da je prvo tijelo bilo u vodi tek kratko vrijeme te da je riječ o lokalnom 40-godišnjaku. Ostala tri tijela pronađena su u "vrlo naprednom stanju raspadanja". Istražitelji zasad naglašavaju kako nema dokaza da su žrtve međusobno povezane. Moguće je da su bila bačena u rijeku na različitim mjestima uzvodno, a potom ih je voda donijela do mosta u Choisyju.
