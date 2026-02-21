Hajdaš Dončić: Plenković je dopustio normaliziranje ustaštva i NDH

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je u subotu da HDZ i njegovi partneri stvaraju gungulu iracionalnosti, medijsku i političku buku kako bi sakrili da je Andrej Plenković dopustio normaliziranje ustaštva i NDH te prikrili tektonske poremećaje u društvu. „Danas je naš javni prostor prepun buke, negativnih emocija i manipulacija i vrlo je teško s argumentiranom i racionalnom raspravom pokazati način rješavanja određenih društvenih problema. Za hrvatsko društvo argumentiran, racionalan i jasan način rješavanja društvenih problema sada je bitniji nego ikada jer se i svijet i hrvatsko društvo nalaze na prekretnici”, poručio je Hajdaš Dončić u uvodnom govoru na sjednici Glavnog odbora stranke.

Naglasio je da je u naravi i identitetu SDP-a racionalan, argumentiran, kulturni pristup rješavanju društvenih problema. To su, istaknuo je, pokazali na Konvenciji gdje su društvenim problemima koji su im najvažniji, a to je pitanje gospodarstva i pravedne raspodjele novostvorene vrijednosti, pristupili stručno, znanstveno i argumentirano. Otvorili su, dodao je, i neke teme koji drugi izbjegavaju otvarati, poput skraćivanja radnog vremena, ali uz zadržavanje iste razine dohotka i standarda.

„Od tada HDZ se jako trudi da ovaj društveni odgovor SDP-a stavi na margine dnevnih vijesti. U središnjem Dnevniku HRT-a taj isti dan kada smo imali Konvenciju, Andrej Plenković je imao nešto što za Hrvatsku uopće nije značajno, skup pučana, i imao je 20 minuta u centralnom Dnevniku HRT-a, i to samo zbog dva razloga. Prvi je bio da se pokaže kao veliki vođa, a drugi je bio da stavi našu Konvenciju na margine dnevnih vijesti. I od tada je hrvatski javni prostor pun buke”, poručio je čelnik SDP-a.

HDZ je, ističe, bučan, lupa o lonce i poklopce, marginalizira i podcjenjuje zagrebačku gradsku vlast, pjevuši Thomposona, pokušava posvađati SDP i Možemo!, otvara 'natječaj' za neke lidere ljevice, spina o nekim listama Zorana Milanovića i to sve nije slučajno. Najbolji primjer da to nije slučajno je ovotjedni uradak bivšeg potpredsjednika Vlade i ministra Dabre i njegovo pjevušenje, ocijenio je.

„Toliko je buke i bacanja pijeska u oči građana da se sakrije jedna bitna stvar u toj gunguli iracionalnosti, medijske i političke buke da je Andrej Plenković dopustio normaliziranje ustaštva i NDH. Taj zaključak pokušavaju sakriti i vidite koliko je opasna buka u javnom prostoru jer buka skriva određene tektonske promjene koje se događaju u hrvatskom društvu”, upozorio je.

Pitanja su kuda vrijednosno ide hrvatsko društvo, je li Hrvatska iskoristila vrijeme za ekonomsku transformaciju svog gospodarstva, jesu li stope ekonomskog rasta možda pridonijele drugačijoj raspodjeli bogatstva u Hrvatskoj, je li ta buka zamutila da 750 tisuća umirovljenika prima mirovinu koja je manja od medijalne, postoji li hrvatski socijalni sustav ili je možda pun predizbornih bombončića i jesu li hrvatske institucije nezavisne i efikasne. Na pitanja HDZ izbjegava dati odgovor, izbjegavaju argumentiranu, racionalnu i stručnu raspravu jer bi odgovori bili sasvim drugačiji. Slika Hrvatske u njihovom desetogodišnjem periodu vladanja bila bi sasvim drugačija nego što je oni prikazuju, ustvrdio je Hajdaš Dončić.

Pozvao je članstvo, simpatizere, ali i sve građane RH kojima je stalo do bolje Hrvatske da zajedno spriječe buku koju potenciraju HDZ i njegovi partneri, da izgrade imunost na buku, da se cijepe protiv te buke i ne nasjedaju na tu buku. Ali, s druge strane, poziva i 'da budemo smireni i da tražimo prostor za argumentiranu kritiku i za stručne prijedloge koji govore o drugačijoj slici hrvatskog društva i da se svi zajedno potrudimo da nas ljudi u Hrvatskoj čuju i da nas saslušaju usprkos buci'.

„Buka je samo paravan za iracionalnost i autoritativnost. Pokazali smo na našoj Konvenciji drugačiji smjer razgovora o Hrvatskoj politici, argumentiran, stručan i znanstven. Pozivam vas da od danas svi zajedno izađemo na teren s temama Konvencije, da pričamo o argumentiranoj, racionalnoj Hrvatskoj kroz argumentiranu raspravu. Hrvatska može puno bolje, a tko to može osim nas. Tko će, ako ne mi?”, zaključio je Hajdaš Dončić.