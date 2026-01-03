Kad bi američki predsjednik Donald Trump sa svojim timom razmatrao kako odmoći iranskim prosvjednicima, teško bi mogao smisliti nešto bolje od onoga što je i učinio. Na društvenim im je mrežama, naime, otvoreno dao podršku i rekao da će im stati u zaštitu. No, to je vrlo vjerojatno oduševilo sam režim u Teheranu, a razočaralo te iste prosvjednike. Jer za oporbu u svakoj zemlji najgore je kada uz nju stane neka strana sila koju većina naroda vidi kao neprijatelja. Tada će je vlada vrlo lako optužiti za izdaju.
U Iranu šest dana traju prosvjedi, najveći u posljednjih nekoliko godina, i to zbog ekonomske situacije. Iranci nemaju novca za kupnju hrane i plaćanje režija, i zadnja im je stvar na pameti geopolitika. Dosad je na prosvjedima već ubijeno najmanje sedmero ljudi, a videi koji stižu iz te relativno zatvorene zemlje pokazuju snage sigurnosti kako naoružane hodaju ulicama.
Vladi je najlakše neistomišljenike proglasiti izdajnicima koji upute dobivaju iz 'stranih centara moći'
