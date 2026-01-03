Naši Portali
03.01.2026. u 14:22

Vladi je najlakše neistomišljenike proglasiti izdajnicima koji upute dobivaju iz 'stranih centara moći'

Kad bi američki predsjednik Donald Trump sa svojim timom razmatrao kako odmoći iranskim prosvjednicima, teško bi mogao smisliti nešto bolje od onoga što je i učinio. Na društvenim im je mrežama, naime, otvoreno dao podršku i rekao da će im stati u zaštitu. No, to je vrlo vjerojatno oduševilo sam režim u Teheranu, a razočaralo te iste prosvjednike. Jer za oporbu u svakoj zemlji najgore je kada uz nju stane neka strana sila koju većina naroda vidi kao neprijatelja. Tada će je vlada vrlo lako optužiti za izdaju.

U Iranu šest dana traju prosvjedi, najveći u posljednjih nekoliko godina, i to zbog ekonomske situacije. Iranci nemaju novca za kupnju hrane i plaćanje režija, i zadnja im je stvar na pameti geopolitika. Dosad je na prosvjedima već ubijeno najmanje sedmero ljudi, a videi koji stižu iz te relativno zatvorene zemlje pokazuju snage sigurnosti kako naoružane hodaju ulicama.

Donald Trump Amerika prosvjedi Iran

