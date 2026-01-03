Trump bi žarko želio okončati rat u Ukrajini, iako se tim ratom zapravo ne želi baviti niti ga on uopće zanima

Prošla je godina zaključena praktički u istom tonu u kojem je i počela: stalnim i pompoznim najavama američkog predsjednika Donalda Trumpa o tome da će "vrlo brzo" okončati rusku agresiju na Ukrajinu, premda on nikad ne koristi taj termin za najveći i najopasniji rat na tlu Europe od kraja Drugog svjetskog rata. Trump je tako početkom prošle godine, neposredno uoči povratka u Bijelu kuću 20. siječnja, ponavljao bezbroj puta izrečenu tvrdnju da će rat završiti u roku od 24 sata nakon što se vrati na vlast, tvrdeći da odlično poznaje i ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog te da samo on može brzo isposlovati dogovor o miru.