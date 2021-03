Uvjet za put: cijepljenje, preboljena korona ili test

Turisti koji budu dolazili na ljetni odmor u Hrvatsku moći će uz pomoć digitalnog certifikata s QR kodom brzo i lako dokazati da su ili cijepljeni protiv COVID-19, ili razvili antitijela tako što su preboljeli tu bolest, ili svježe obavili testiranje s negativnim rezultatom. U Bruxellesu to namjerno nisu nazvali putovnicom, jer će se putovati moći i bez toga, ali “digitalna zelena potvrda”, prijedlog koji je predstavila Europska komisija, trebala bi olakšati putovanja u EU u doba globalne pandemije, ohrabriti turiste koji trenutačno ne putuju jer imaju osjećaj da se izlažu velikom riziku, i omogućiti koordinirano i sigurno otvaranje granica za putnike.

Putnici bez takve digitalne potvrde, koja će se moći pokazati na zaslonu mobitela ili isprintati u papirnatom obliku, moći će i dalje putovati, ali s većim rizikom da će ondje kamo putuju biti poslani u samoizolaciju ili na obavezno testiranje.

Podaci o testu, cijepljenju...

Sve države članice EU izdavat će besplatno takve potvrde i sve će ih ravnopravno priznavati, i to automatski za cjepiva koja su odobrena u EU, a ako pojedina država članica to želi onda može u taj digitalni certifikat ugraditi kao ravnopravna i ona cjepiva koja nije odobrila Europska agencija za lijekove (EMA), kao što su, trenutačno, rusko i kinesko cjepivo.

To znači da će Hrvatska moći, ako nacionalne vlasti tako odluče, kroz europski digitalni certifikat priznavati kao učinkovito cijepljene i one turiste iz Mađarske ili Srbije koji su se cijepili ruskim ili kineskim cjepivom, odobrenima u tim državama.

– Digitalnom zelenom potvrdom želimo na europskoj razini osigurati da građani Europske unije i članovi njihovih obitelji ovog ljeta mogu sigurno putovati uz minimalna ograničenja. Digitalna zelena potvrda neće biti preduvjet za slobodno kretanje i neće ni na koji način biti diskriminirajuća – objasnio je Didier Reynders, europski povjerenik za pravosuđe.

Zbog nedovoljne isporuke cjepiva neće svi građani EU koji se žele cijepiti imati mogućnost da se zaista i cijepe do ljeta, a upravo zbog toga prijedlog Komisije obuhvaća i podatke o obavljenom testiranju prije putovanja te podatke o tome da je netko prebolio COVID. Kako će točno taj novi sustav digitalnih zelenih potvrda funkcionirati?

Svaka država članica EU morat će se pobrinuti da takve potvrde budu besplatne i morat će ih omogućiti građanima automatski ili na njihov zahtjev. Same potvrde o cijepljenju, negativnom rezultatu recentnog testa ili o preboljenju COVID-19 izdavat će zdravstvene ustanove poput bolnica, centara za testiranje i sličnih. Svaki izdavatelj imat će svoj ključ za digitalni potpis, koji će biti čitljiv uz pomoć QR koda na potvrdi.

Digitalni potpis služi kao glavni alat protiv krivotvorenja. Digitalna zelena potvrda bit će pisana na jeziku države u kojoj se izdaje i na engleskom jeziku. Sadržavat će minimalnu količinu informacija. Ime, prezime te, ako je osoba cijepljena, naziv cjepiva i proizvođača, broj doza i datum cijepljenja. U slučaju da je osoba preboljela COVID-19: datum pozitivnog rezultata testa, izdavatelj potvrde, datum izdavanja i datum valjanosti. A u slučaju da osoba s digitalnim certifikatom želi jednostavno dokazati da je u trenutku putovanja negativna na COVID: vrsta testa, datum i vrijeme testiranja, centar za testiranje i negativan rezultat.

Jednom i za odlazak u kino...

– Cilj nam je pomoći državama članicama da ponovno uspostave punu slobodu kretanja na siguran način – kaže predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen.

No, da bi stvar profunkcionirala do ljeta – a potpredsjednik EK Margaritis Schinas kazao je da to znači 1. lipnja – potrebna je rekordna brzina usvajanja u Europskom parlamentu i Vijeću EU, gdje o prijedlogu odlučuju sve države članice jednoglasno.

Komisija je imala mogućnost da prijedlog izradi u obliku preporuke, koja brže stupa na snagu, ali nije pravno obvezujuća za države članice; ili da ga izradi u obliku uredbe, čije usvajanje traje dulje, ali kad se usvoji, onda je to zakon koji države ne mogu tako lako kršiti ili ignorirati. Zbog toga je EK odabrala uredbu.

Jednom bi digitalne potvrde mogle poslužiti ne samo za povratak slobode kretanja u EU nego i za odlaske u kino, kazalište, na festival, u restoran i slična mjesta. Ministrica Nikolina Brnjac rekla je da će hrvatska Vlada ‘pravovremeno donijeti detaljnu odluku o uvjetima za ulazak turista u RH’, koja će vrijediti do uspostavljanja zajedničkog europskog modela.

