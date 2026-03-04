Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RUDARSKA TRAGEDIJA

Katastrofa u Kongu: Odron odnio više od 200 života, među stradalima i djeca

Clashes intensify in remote east Congo, challenging U.S. mediation
Foto: Gradel Muyisa Mumbere/REUTERS
1/3
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
04.03.2026.
u 23:28

Ministarstvo rudarstva priopćilo je da je među žrtvama oko 70 djece te da su mnogi ozlijeđeni evakuirani u zdravstvene ustanove u gradu Gomi.

Više od 200 ljudi poginulo je u utorak u odronu zemlje izazvanom obilnim kišama u rudniku koltana Rubaya u istočnom dijelu Demokratske Republike Kongo, priopćilo je u srijedu ministarstvo rudarstva te zemlje. Visoki dužnosnik pobunjeničke skupine AFC/M23, koja kontrolira rudnik, ranije je za Reuters rekao da je u nesreći poginulo samo pet ili šest ljudi. Rubaya proizvodi oko 15 posto svjetskog koltana, koji se prerađuje u tantal, metal otporan na toplinu za kojim postoji velika potražnja proizvođača mobilnih telefona, računala, zrakoplovnih komponenti i plinskih turbina.

Lokacija, koja je pod kontrolom pobunjeničke skupine AFC/M23 od 2024. godine, nedavno je dodana na uži popis rudarske imovine koju kongoanska vlada nudi Sjedinjenim Državama u sklopu okvira za suradnju u području minerala. "Oštećena lokacija jedna je od onih na kojima se obeshrabrivalo nastavak rada dok se područje ne osigura i dok se ne provedu mjere zaštite rudara. Incident je posljedica obilnih kiša proteklih nekoliko dana", rekao je za Reuters drugi visoki dužnosnik AFC/M23.

Ministarstvo rudarstva priopćilo je da je među žrtvama oko 70 djece te da su mnogi ozlijeđeni evakuirani u zdravstvene ustanove u gradu Gomi. Glasnogovornik M23 nije bio odmah dostupan za komentar o vladinim podacima o broju stradalih. Ovaj posljednji incident dogodio se mjesec dana nakon još jedne katastrofe na istoj lokaciji u kojoj je krajem siječnja poginulo više od 200 ljudi.
Trump šokirao svijet svojim ratnim planom: Otkrio da ga je jedan detalj kod Iranaca iznenadio
Ključne riječi
tragedija odron Kongo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!