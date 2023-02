Ravnatelj Vinogradske o slučaju Line Budak: 'Ispričao sam joj se nakon što je poslala pritužbu'

Slučaj onkološke pacijentice Line Budak komplicira se otkad je izašla sa svojom pričom u javnost o tome da joj liječnici čak sedam mjeseci nisu kazali da ima rak dojke. Iako ministar Vili Beroš te svi ostali tvrde kako propusta nije bilo, ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice Davor Vagić kazao je kako se Lini Budak ispričao prije nekoliko mjeseci te je za RTL Danas pojasnio i zašto.

- Gospođa je trebala preuzeti nalaz kod doktora specijaliste koji ju je i poslao na korbiopsiju. Zašto? Iz jednostavnog nalaza koji govori je li nešto zloćudno ili ne. Takav nalaz se ne izdaje na šalteru jednostavno zato što kolega treba objasniti pacijentu o čemu se radi. To je ponekad pacijenti i psihički stresno. Ona je trebala na neki način doći do njega (specijaliste op.a) kako bi joj on objasnio - objasnio je ravnatelj.

Običaj u Klinici za tumore već desetljećima je da doktor izdaje patohistološke nalaze pacijentu - dodao je.

No, kako bi pacijenti trebali znati za proceduru, pitalo se Vagića koji je odgovorio kako će istražiti je li tu informaciju njoj netko prenio. Ipak, on se u prosincu ispričao Budak.

- Ona je 28. studenog poslala pritužbu, ja sam tražio očitovanje kolega s Klinike za tumore, vidio sam da je možda došlo do komunikacijskih problema. I zato sam se u dopisu u prosincu ispričao - ako je bilo komunikacijskih problema i ponudili smo nastavak liječenja jer je to najbitnije - objasnio je.

