Zagrepčanki liječnici 7 mjeseci nisu rekli da ima rak dojke: 'I dalje čekam kemoterapiju'

Zagrepčanki Lini Budak koja boluje od karcinoma dojke Klinika za tumore punih je sedam mjeseci uskratila uvid u ključni nalaz koji je ukazao kako ima tešku malignu bolest. On nije bio dostavljen niti njoj, niti njenom obiteljskom liječniku, kao što ni nije bio u sustavu e-Građani. Kada se sama uputila po nalaze, prenosi Index, molila je liječnike da provjere dokumentaciju, no rekli su joj da ih gnjavi.

- Sestra je pogledala u računalo te rekla: 'Uuu, evo! Našla sam - prepričala je Zagrepčanka, inače odvjetnica po struci.

- Prvo što me doktor pitao, jer je vidio da sam kod njega bila još krajem ožujka, a da je taj dan bio 21. studenog, bilo je jesam li dovršila cijeli ciklus. Pitala sam kakav ciklus? On je pogledao papire još jednom i pitao jesam li ja primila svih šest kemoterapija ili sam tek na petoj. Ja sam tada rekla da mi nije dobro. Moram sjesti. Doživila sam šok. Prva je spoznaja da bolujem od teške bolesti, a druga spoznaja, još i strašnija, je bila ona da me nitko o tome nije obavijestio punih sedam mjeseci - dodala je.

S obzirom da u to vrijeme nije dobila nikakvu terapiju niti joj je propisano liječenje Budak je odlučila otići u Njemačku gdje je bila i operirana. Sada i dalje u Hrvatskoj čeka dozvolu i termin za kemoterapiju.

- Liječnici u Njemačkoj ostali su bez teksta. Bili su zgroženi. Da! Bili su zgroženi jer je učinjena šteta - ispričala je Budak.

- Dan nakon što sam se vratila iz Njemačke, odmah sam poslala potrebne formulare i obavila pozive liječnicima da nastavim liječenje u Hrvatskoj primajući kemoterapiju, no još uvijek, nakon pet dana, nemam pravi odgovor. Nadam se da će mi netko odgovoriti ovaj tjedan. Molila sam i da mi hitno odgovore ako slučajno nemam pravo na nastavak liječenja u Hrvatskoj, da mi to odmah kažu kako bih nastavila terapiju negdje drugdje - zaključila je.

>> VIDEO Liječnica mora platiti više od 100.000 eura ako želi prije roka otići iz bolnice