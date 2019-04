Ušla u automobil misleći da je Uber: 14 sati kasnije pronašli su njezino tijelo...

Ameriku je šokirao stravičan zločin koji se dogodio u gradu Columbia u saveznoj državi Kalifornija gdje je jedna djevojka ubijena nakon što je ušla u automobil misleći da je Uber.

Samantha Josephson (21) nakon izlaska u petak u dva sata ujutro naručila je Uber. Pred bar u kojem je bila stao je crni Chevrolet Impala, a ona je ušla u njega misleći kako je to njezin prijevoz.

Međutim, 14 sati kasnije i 150 kilometara dalje u šumi je pronađeno njezino tijelo.

Njezini prijatelji nestanak su prijavili 12 sati nakon što je izašla iz kafića jer se nikome nije javljala. Živjela je u studentskom domu s dvije cimerice s kojima je te večeri bila u izlasku.

Policija za njezino ubojstvo sumnjiči 24-godišnjeg Nathaniela Davida Rowlanda kojeg su zaustavili u subotu ujutro dvije ulice dalje od mjesta gdje ju je pokupio, a u njegovom automobilu pronađen je njezin mobitel, krv, ali i sredstva za čišćenje poput izbjeljivača, piše Mirror.

Here’s a look at 24-year-old Nathan Rowland, charged with kidnapping and murder in the death of USC student Samantha Josephson. Police say child safety locks were initiated inside the car, where they found bleach and large pools of her blood. @wis10 pic.twitter.com/lNxFXC3t4T