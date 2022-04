Uskrs nalik najboljima, broj turista raste i u Dubrovniku

Korona je Europljane, kako se čini, više remetila protekle dvije godine nego sada rat u Ukrajini. Ako je suditi po turističkim najavama za ovogodišnji Uskrs, svi koji su to planirali za ovaj će blagdan uistinu i putovati. I to masovnije nego lani i preklani, a kako očekuju na nekim dijelovima obale, čak podjednako kao 2019.

– Te rekordne godine na Kvarneru je za Uskrs ostvareno 75.000 noćenja, što je oko 22.000 gostiju, a toliko očekujemo i sada. S tim da hoteli čak najavljuju da bi njihovi rezultati mogli biti i 12 posto bolji nego 2019. – zadovoljna je Irena Peršić Živadinov, direktorica Turističke zajednice Kvarnera.

– Ljudi su željni putovanja, a Hrvatsku očito doživljavaju kao sigurnu. Na ruku nam ide činjenica da smo blizu što gostima daje osjećaj dodatne sigurnosti, jer znaju da se u svakoj situaciji mogu brzo vratiti svojim kućama. Dolasci i jesu najavljeni mahom iz bližih zemalja.

Očekivan dobar uskrsni posjet nije, naravno, garancija da će i ostatak sezone biti jednako dobar. Sve ovisi o razvoju kako događanja s Ukrajinom tako i gospodarske situacije u Europi. No dobra je vijest da je zadnjih dana buking ponovo živnuo nakon zatišja koje je zavladalo početkom rata. To se osjeća i u Istri, gdje za Uskrs očekuju oko 25.000 turista i do 110.000 noćenja.

– Radi se uglavnom o gostima iz Slovenije, Italije, Austrije i domaćima, a doći će i nešto Nijemaca. Ostvare li se najave, bit će to 90 posto rezultata iz 2019. No to je još uvijek mali volumen brojki, vidjet ćemo s koliko ćemo uspjeha puniti glavni dio sezone kad na tržištu imamo oko 320.000 kreveta u komercijalnom smještaju – kaže Denis Ivošević, direktor TZ-a Istre na čijem će području za Uskrs biti otvoreno tridesetak velikih i oko 40 malih hotela.

Za uskrsne goste spremaju se i u Dalmaciji. Samo u Splitsko-dalmatinskoj županiji dočekat će ih otvoreno 120 hotela, svaki drugi zimmer frei, 70% marina i 10% kampova.

– Prva tri mjeseca ove godine imali smo dvaput više noćenja nego lani i posve se približili 2019., a vjerujemo da će i sam Uskrs biti puno bolji od lanjskog. Buking jest sporiji nego inače u ovo doba, ali i to ide nabolje kako dani odmiču. Zvuči ružno zbog onih koji su sada u ratu i stradanjima, ali nakon prvog šoka, i to pomalo odlazi u drugi plan, život ide dalje... – konstatira direktor TZ-a Splitsko-dalmatinske županije Joško Stella.

No neizvjesnosti je i dalje puno i situacija se preko noći može promijeniti. Zasad je sigurno da će, kako kažu u Hrvatskoj turističkoj zajednici, lanjski Uskrs s 36.000 gostiju i 140.000 noćenja biti uvelike nadmašen. Zanimljivo je da ponajveći skok posjet od dvadesetak posto prema 2021. očekuju, uz Kvarner, na dubrovačkom području.