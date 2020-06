U Hrvatskoj 52 nova slučaja zaraze, dva liječnika pozitivna u KB Merkur

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske na konferenciji za medije objavio je nove podatke vezane za zarazu koronavirusom.

U posljednja 24 sata zabilježena su 52 nova slučaja pa je broj trenutačno oboljelih (aktivnih slučajeva) u Hrvatskoj danas 515. Još je 75 osoba na liječenju, s dva pacijenta na respiratoru. U posljednja 24 sata testirana je 921 osoba.

– Imali smo nekoliko dobrih tjedana. Onda smo s importiranim slučajevima i zbog nepridržavanja mjera došli do većeg broja slučajeva. U Hrvatskoj su dva žarišta. Jedno je u Đakovu, gdje je virus prodro u samostan, u zatvoreni sustav. U Zagrebu je drugo žarište. Situacija je pod kontrolom. Mi smo sad u fazi kad smo počeli popuštati aktivnosti, gospodarstvo i u turizam. Najbitnije je brzo reagirati na sve. Donositi odluke na brzinu, brzo otkriti sve slučajeve i uloviti kontakte. Dok to radimo dobro, mislim da nije potrebno ništa mijenjati – rekao je šef HZJZ-a, Krunoslav Capak, koji se vratio nakon samoizolacije.

Od 25. veljače, kada je zabilježen prvi slučaj zaraze u Hrvatskoj, do danas je ukupno zabilježeno 2777 osoba zaraženih novim koronavirusom, od kojih 52 u posljednja 24 sata. Oporavilo se 2155 osoba, a dosad je preminulo stotinu i sedam osoba. Do sada su testirane 79.104 osobe, od kojih 921 u posljednja 24 sata.

– U Zaraznoj imamo 30 hospitaliziranih. Jedna je osoba od danas na respiratoru. Osoba ima 83 godine i stabilno je. I drugi su stabilno. Jedan iz Sv. Ivana ima težu kliničku sliku, dok su ostali blagi klinički oblici. Jedna osoba otpuštena je u zadnja 24 sata. Dosta veliki broj je pregledan, sve držimo pod kontrolom. Na sreću, veliki dio ljudi može otići doma i pričekati nalaz kod kuće. Većina je s vrlo blagim simptomima ili bez simptoma. Tako da je situacija stabilna – rekla je Alemka Markotić.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović objasnio je situaciju s granicama.

– Usuglašavanje o granicama je u tijeku. Mi smo u funkciji predsjedatelja vodili te pregovore uime Vijeća EU, još uvijek ta procedura traje. Iz svega onoga što će se objaviti, mi smo donijeli svoju odluku, vezana je za privremenu zabranu prelaska preko graničnih prijelaza. Izmijenjena je tako da se ne odnosi na države EU, države Schengena i pridružene države i državljane trećih zemalja koje su osobe s dugotrajnim boravištem. Osobama iz ove kategorije preporučuje se prethodna najava ulaska korištenjem aplikacije. Izuzeci se odnose na državljane trećih zemalja, na zdravstvene djelatnike, stručnjake za skrb o starijima, prekogranične radnike, diplomate, policijske službenike, putnike u tranzitu, osobe koje putuju zbog turističkih ili drugih poslovnih razloga, osobe koje putuju zbog školovanja ili drugih neodgodivih razloga – kazao je Božinović.

Capak je potom odgovorio na pitanje koje su koristi od pet dana samoizolacije nakon ulaska iz Bosne i Hercegovine.

– Kad se donosila odluka o tome da se stavljaju u samoizolaciju, imali smo uvoz slučajeva. Nisu to strani državljani donijeli, nego su naši to donijeli, otišli su tamo i vratili su se zaraženi. Sada je situacija nešto drukčija, nemamo tih importiranih slučajeva. Činjenica je da smo imali iz BiH 8 importiranih slučajeva i 7 kontakata. Iz Srbije smo imali daleko više, 22 zaražena i 37 kontakata. Iz Slovenije smo imali osam importiranih. Imali smo manji broj i iz Švedske i Austrije. Ako sve to skupa sagledate u tom okviru, onda je vrlo problematično da građani Srbije mogu doći jer će tako reći EU, a građani BiH ne mogu. Ovaj stožer ima mogućnost da svaki dan revidira odluke. Svi smo počeli popuštati mjere, i svi imamo nešto veći broj slučajeva. Moramo s tim živjeti. HZJZ je morao riješiti veliki problem, riješiti što će sa studentima iz BiH koji su morali doći – kazao je Capak.

Na pitanje razmatra li Hrvatska zatvaranje noćnih klubova, Božinović je poručio:

– Inspekcije su pokazale da je proveden nadzor u 245 klubova, kršenje preporuka ustanovljeno je u 65, a preporuke se najviše odnose na održavanje fizičke distance i prevelik broja posjetitelja. Pratimo situaciju i vidjet ćemo. Sinoć su 44 tima obilazila noćne klubove. Ja pozivam još jednom da svi dobro razmisle o primjeni preporuka, svima bi trebalo biti na prvom mjestu da se nastavi posao i da ne dođe do zatvaranja. Svi smo u suživotu s virusom. Virus je tu – kazao je i dodao:

– Ne mogu komentirati tuđe izjave. Mislim na Sloveniju. Za klubove smo donijeli posebne preporuke, i ako tu ne bude novih infekcija, nema razloga za zatvaranje. Ako bude problem, naravno da ćemo zatvoriti – rekao je Božinović.

Na pitanje jesu li hrvatski i slovenski premijer razgovarali o Zrću i klubovima, Božinović je rekao:

– Mislim da je predsjednik Vlade jučer kazao da je razgovarao. Ja ga nisam to pitao. Razgovarao sam s načelnicima na Pagu, prati se situacija i pretpostavljam da će oni predložiti nešto. Mi ćemo učiniti sve da se gospodarske aktivnosti nastave – kazao je i dodao kako ne zna jesu li klubovi na Zrću već otvoreni.

Na pitanje o situaciji u KB Merkur, Capak je rekao: – Epidemiološki izvid je u tijeku. Znam da su dva liječnika pozitivna, za sada.