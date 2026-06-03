USKORO UŽIVO Pratite izjavu premijera Andreja Plenkovića

Vlada će na sjednici u 11 sati donijeti nekoliko odluka, među kojima je odluka o davanju suglasnosti za dodjelu sredstava za projekt povezan s ulaganjem u baterijske elektromotorne vlakove i izgradnjom postaje za punjenje. Vlada će, također, dati suglasnost za izvođenje druge faze radova cjelovite obnove dilatacije Amruševa - Petrinjska. Na dnevnom redu su i izvješća o radu Zaklade hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji te o radu Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije za 2025. godinu. Na početku sjednice, uvodno će govoriti premijer Andrej Plenković.

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