Penava: Još do prije dva mjeseca Radića sam gurao za ministra. Samo sam ja imao ovlasti da ga stavim na listu

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava jučer je izazvao potres u stranci kada je najavio unutarstranačke izbore za 31. kolovoza. Stranka bi tada trebala izabrati predsjednika, njegova zamjenika i članove Domovinskog odbora, najvišeg tijela koje upravlja DP-om između dva stranačka sabora. Mnogi mu zamjeraju što samo dan ranije, na elektroničkoj sjednici stranačkog odbora, ni jednom riječju nije spomenuo sazivanje izbornog sabora. Osim toga, maksimalno je skratio rokove za pripremu i članovima dao zakonski minimum od jednog mjeseca da se pripreme.

Ivan Penava za danas u 11 sati najavio je konferenciju za novinare kako bi objasnio potez koji je uzburkao duhove u stranci koja je ove godine ostvarila zavidne rezultate na parlamentarnim i europskim izborima te se pozicionirala kao treća najjača stranka u državi. "14 izborenih mandata s koalicijskim partnerima, 12 mandata DP-u, povećali smo to za 50 posto od prošlih izbora, nijedna stranka nije takav iskorak napravila", istaknuo je Penava, a pohvalio se i prvim europarlamentarcem iz stranačkih redova.

"Uz intenzivnu komunikaciju s podružnicama, spremamo jednu dobru priču", najavio je i početak priprema za lokalne izbore koji se održavaju sljedeće godine. "Uz tu priču koja ide svojim tijekom, nakon saborske stanke intenzitet je oslabio, ali jasno je da se kao predsjednik DP-a nakon ovih kvalitetnih, dobrih rezultata, jednako kao svaki predsjednik koji promišlja politiku bira najpovoljniji trenutak za utakmice, jasno da je sezona ljetne stanke najpogodniji trenutak za unutarstranačke izbore", zaključio je predsjednik stranke.

"Vezano za predsjedničke izbore, to nije utakmica koja dominantno interesira DP, ne jer mislimo da su ti izbori nevažni, no predstoji nam vrlo važna utakmica na koju smo maksimalno fokusirani, a to su lokalni izbori. Apsolutno stojim iza odluke, to mi je pravo i dužnost, da promišljam o snazi i perspektivi Domovinskog pokreta. Jasno da ne mogu dopustiti da se unutarstranački izbori odvijaju u samoj kampanji za lokalne izbore jer bi to bilo autodestruktivno i loše za stranku. Iskoristio sam trenutak kad sve miruje", objasnio je svoju odluku, istaknuvši kako je već najavio da će ljetno vrijeme iskoristiti za unutarstranačko restrukturiranje.

"Jedna je bitna razlika između mene i drugih, ja sam ipak predsjednik stranke. Izravno sam odgovoran za politiku Domovinskog pokreta. Neimenovani izvori to nisu. Poruka je članstvu DP-a: vrlo smo smireni, postigli smo ciljeve, pozicionirani smo tamo gdje jesmo. Intenzivno radimo na svojim planovima", istaknuo je, nabrojivši inicijative kojima se bavi stranka od ulaska u Vladu. "Svi resori su maksimalno u pogonu kako ne bismo opterećivali građane unutarstranačkim događanjima. Odradit ćemo izbore sada kada je za to vrijeme, a svi kojima to smeta, naravno da imaju razloga za brigu. Pozivam sve članove DP-a da se odazovu izborima i kandidiraju se sukladno svojim ambicijama i napomenut ću još jednu stvar – ne znam zašto je nešto poput unutarstranačkih izbora deklarirano kao nešto nedemokratsko. To ne može biti demokratskije, ali neki pokušavaju od toga napraviti čudo i slučaj, iako je HDZ već održao izbore, iako ih je SDP najavio, sporan je Domovinski pokret", požalio se Penava. Govor je zaključio izražavanjem podrške vatrogascima i stanovnicima Dalmacije koji se suočavaju s tri velika požara.

Potvrdio je da će se kandidirati za predsjednika stranke, no nije htio komentirati druge kandidate, uključujući Radića, kojeg je pozvao da se kandidira kao i bilo tko drugi. "A što mislite, tko ga je stavio na listu", upitao je novinare te dodao da je do prije dva mjeseca gurao Radića prema ministarskoj poziciji. "Imamo zanimljivu situaciju, održani su parlamentarni i europski izbori i svi su imali priliku izložiti sebe. Ljudi dolaze s različitim ambicijama, većina ljudi se precijeni, misle da vrijede ne znam koliko glasova, a onda se iznenade kada dobiju mali broj preferencijalnih glasova", komentirao je, naglasivši da je u DP-u glavni rezultat. "Tko je dobio najveći broj glasova, zaslužuje maksimalnu pozornost, kao i oni koji tek kreću ili su u nepovoljnim okolnostima", smatra Penava.

"Kao predsjednik stranke snosim odgovornost i za loše i za dobre stvari. Ako netko misli da je to lako, neka pokuša. Svi mi ovdje znamo kakvi su rezultati, koliko truda, autoriteta, znanja, mudrosti treba za to", zaključio je. "Dvije su problematike u pitanju. Ja osobno i DP u cijelosti ulazi kao pobjednik. Nemam neku situaciju, ja idem kao pobjednik. Jasno da u političkom smislu smetam mnogima, ali dovršavam ciklus s velikom podrškom stranke. Kad bih rekao da postoje sukobi unutar stranke, bila bi to opet tema u medijima. U interesu nam je da smo partija, mislim da neće biti raskola", kazao je Penava, no istaknuo je da još postoje problemi unutar stranke na kojima se radi.

"Stvorili smo sustav koji funkcionira, to je bio cilj. U situaciji u kojoj vam je predsjednik stranke potpredsjednik Sabora, imate ministre, državne tajnike, to je jedna vrlo ozbiljna organizacija. Vjerujte da pojedinačna imena postaju sve manje bitna jer imate posloženu strukturu koja je autonomna i može preživjeti izazove", poručio je predsjednik stranke. "Kao u bilo kojem sportskom timu – stvar je fluidna, stvari se mijenjaju", dodao je.

"Naš je fokus na unutarstranačkim izborima, naš je cilj ući u rujan i listopad i maksimalno biti spremni kako bismo realizirali zadatke pred nama te jednako tako pripremiti se za lokalne izbore. Stranačka tijela donijet će odluku o stavu DP-a prema izborima za predsjednika RH. Ono što mogu reći jest ista priča koju sam vrtio uoči parlamentarnih izbora, a to je da Možemo i SDSS nisu opcije koje možemo podržati. S druge strane, tijela će donijeti odluku kakva treba biti. U ovom trenutku što god vam mogu reći u domeni je nagađanja", odgovorio je upitan za stav stranke o Draganu Primorcu, HDZ-ovu kandidatu.

"Trideset dana nije dovoljno? Trideset dana tijekom ljeta, ljetne stanke, kada imate sve vrijeme svijeta, kada su ljudi opušteni u odnosu na rujan i listopad, a da ne govorim o situaciji izbora u pretkampanji... to je suicid. Je li itko mislio da su HDZ i SDP slučajno birali termin? Zašto dulje od 30 dana? Bilo bi dovoljno i 15. Do 26. je rok za prijavu, koliko je ljudi tada na godišnjim odmorima? Ono što je u suštini bitno – DP ima svoj status i akte, ima predsjednika stranke koji uspješno vodi priču. Odluku sam donio sukladno promišljanjima i stojim iza nje. Tko misli da nisam u pravu, neka se slobodno kandidira, volio bih da nas bude desetak pa da odmjerimo snage", pozvao je Penava na pitanje što misli o onima koji mu zamjeraju najavu izbora za vrijeme godišnjeg odmora i s minimalnim rokom za pripremu.

"Ja u to ne ulazim, kako se priča. Ja se s time, nažalost, suočavam. Jedan dio je uporno govorio da DP ima vladare u smjeni, da sam ja lutka na koncu, a netko iz pozadine vuče poteze. Nikad me nitko od medija nije otvoreno pitao o tome. Ja sam mirno šutio i provodio proces i pobjeđivao. Mene te priče doista nisu zanimale, imao sam svoju funkciju, svoje političko iskustvo i partnere u stranci, dužnosnike s kojima sam vodio politiku... Je li netko plasirao priče kroz medije, kakve su to priče mimo statuta, u to ne ulazim. To je neka nebitna, crna sfera", komentirao je. S Radićem se zadnji put vidio prije njegova odlaska na Korčulu, dodao je prije odlaska.

Cijela situacija dodatno naglašava sukob između dviju struja u Domovinskom pokretu – Ivana Penave i Marija Radića. Radiću bliski ljudi zato smatraju kako bi se lako moglo dogoditi da i on posegne za pozicijom predsjednika DP-a, no te informacije nisu potvrđene. Penava u iznenadnim izborima ne vidi ništa sporno. "DP je na parlamentarnim i europarlamentarnim izborima ostvario odlične rezultate i želimo kroz unutarstranačke izbore osigurati dobru osnovu za dalje izazove koji su pred DP-om", kazao je jučer za Večernji list.

Pojedini članovi stranke žale se na Penavino ponašanje već neko vrijeme. Tvrde da posljednjih mjesec do mjesec i pol dana sve odluke donosi samovoljno, bez konzultacije sa stranačkim tijelima, zbog čega su od osam državnih tajnika koje je u kvotu dobio Domovinski pokret trojica Penavi bliskih ljudi iz Vukovara, a preostalih petero nisu ni članovi stranke.

