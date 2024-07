Potres u DP-u: Penava sazvao izvanredni stranački sabor

Sukob između struja Ivana Penave i Maria Radića koji ispod površine dulje vrijeme tinja u Domovinskom pokretu uskoro bi mogao dobiti rasplet. Penava je, naime, članstvu stranke danas otposlao odluku kojom je za 31. kolovoza sazvao izvanredni izborni sabor na kojem bi stranka trebala izabrati predsjednika, njegova zamjenika i članove Domovinskog odbora, najvišeg tijela koje upravlja DP-om između dva stranačka sabora. Ova je odluka poprilično uzburkala stranačke redove, budući da je dio DP-ovaca tumači kao Penavin pokušaj da do kraja zavede autokratsko upravljanje strankom. A da je tomu tako, govore nezadovoljnici, pokazuje i činjenica da je dan ranije, u ponedjeljak, Domovinski odbor stranke elektroničkim putem održao sjednicu na kojoj Penava niti jednom riječju nije spomenuo da planira sazvati izborni sabor. Osim toga, Penava je maksimalno skratio rokove za pripremu i održavanje Sabora, budući da zakon predviđa da između odluke o sazivanju izbornih skupština, odnosno sabora stranaka do njihova održavanja mora proći minimalno 30 dana. Onima koji razmišljaju o kandidaturi ovom je odlukom ostavljen rok do najkasnije 26. kolovoza, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora, jasno je, tumače ovi izvori, kako je riječ o pokušaju demotiviranja svih koji nisu do kraja odani aktualnom predsjedniku stranke.

Isti izvori žale se i kako je Penava kroz posljednjih mjesec do mjesec i pol dana sve odluke donosio potpuno samovoljno, bez ikakve konzultacije sa stranačkim tijelima, zbog čega je od osam državnih tajnika koje je u kvotu dobio Domovinski pokret trojica Penavi bliskih ljudi iz Vukovara, a preostalih petero nisu niti članovi stranke. Željka Vukovića, koji je iz državnog inspektorata prešao na poziciju državnog tajnika u Ministarstvu okoliša, Penava je, tvrde ovi izvori, kooptirao u Domovinski odbor DP-a, iako čovjek uopće nije član stranke što je, kažu, do sada nezabilježeno u bilo kojoj političkoj stranci. Nezadovoljnici u DP-u Penavi spočitavaju i izjave kako su za njegovu stranku na predstojećim predsjedničkim izborima otvorene sve opcije, uključujući i podršku Zoranu Milanoviću. Tvrde i kako je Penava svom sadašnjem zamjeniku Radiću pred stranačkim kolegama zamjerio njegovu kasniju izjavu kako za njega kandidat SDP-a ne dolazi u obzir pa je jasno kako će alat za potkusurivanje u DP-u krajem mjeseca biti i odnos prema Milanoviću i Draganu Primorcu, nezavisnom kandidatu kojega HDZ planira podržati i očekuje to i od svojih koalicijskih partnera. U Radiću bliskom krugu danas se moglo čuti i kako nije isključeno da će se Radić sada kandidirati za predsjednika DP-a jer mu je, kažu, dosta ovakvog podcjenjivanja, no potvrdu te informacije zasad nismo uspjeli dobiti.

Penava, pak, u sazivanju iznebuha unutarstranačkih izbora ne vidi ništa problematično.

Danas sam raspisao odluku o unutarstranačkim izborima u DP-u tijekom kojih će se, nakon provedenih parlamentarnih i europarlamentarnih izbora, birati predsjednik stranke kao i sva druga najviša stranačka tijela. DP je na parlamentarnim i europarlamentarnim izborima ostvario odlične rezultate i želimo kroz unutarstranačke izbore osigurati dobru osnovu za dalje izazove koji su pred DP-om- rekao nam je Penava.

Što se tiče informacije da će Dragan Primorac biti predsjednički kandidat uz potporu HDZ-a, predsjednik Domovinskog pokreta kaže kao njegova stranka još nije odlučila koga će podržati kao niti hoće li možda i oni imati svoga kandidata za izbore.

– Trenutno mogu samo reći kako su sve opcije na stolu pa čak i ona da DP ima svoga kandidata za predsjednika. Poznajem Dragana Primorca i s njim imam dobar odnos. Primorac je kao ministar bio jedna od ključnih osoba prilikom osnivanja Vukovarskog veleučilišta Lavoslav Ružička. Isto tako imamo i dobre odnose s aktualnim predsjednikom Republike Hrvatske Zoranom Milanovićem – kaže Penava i ponavlja da će odluku o predsjedničkim izborima DP donijeti tijekom rujna.

- Ti nam izbori sada nisu u fokusu, za razliku od lokalnih izbora koji nam dolaze u svibnju iduće godine. Kako god glavna tijela stranke će donijeti konačnu odluku – rekao je Penava.