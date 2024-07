Dvije trećine birača DP-a ne podržava rad Vlade, a pala i podrška najvećim strankama. Evo tko je najpopularniji političar

sretno stigli na cilj

VIDEO Trajekt Oliver uplovio u Velu Luku: Kasnio satima, ali putnici zapjevali 'Cesaricu'

Trajekt je isplovio u 10:30 iz Splita prema Veloj Luci, no na putu je došlo do tehničkog kvara. Oko pola sata pokušavalo se riješiti problem, privremeno se i uspjelo, no kvar se opet dogodio. Trajekt je plutao korčulanskim kanalom, a poslan je i tegljač iz Splita. No, posada je konačno ipak uspjela sanirati kvar i trajekt je uplovio u luku.