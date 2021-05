Puljak na Večernji TV-u: Na obljetnice HOS-a neću ići, a Split vidim kao zelenu i tehnološku oazu za mlade

U 11 sati u studiju Večernjeg lista gostovao je Ivica Puljak, kandidat stranke Centar za gradonačelnika Splita.

Nova TV prije nekoliko dana objavila je anketu za Split prema kojoj Puljak ulazi u drugi krug sa 17.2 posto podrške birača. Vice Mihanović iz HDZ-a po istoj anketi ima 19.1 posto, a Željko Kerum (HGS) je treći s 14.7 posto.

Međutim, valja naglasiti kako statistička pogreška iznosi gotovo četiri posto pa su svi scenariji mogući. No zanimljivo je i to da bi, ako uđe u drugi krug, Puljak po anketama premoćno pobijedio i Mihanovića i Keruma jer bi najviše birača centra glasalo za Puljka, a ljevica bi mu se priklonila gotovo u cijelosti.

O tome je danas detaljnije govorio Puljak u studiju Večernjeg lista, a osvrnuo se na kampanju, svoj predizborni program, ali i na snimke koje su nedavno procurile u javnost, a na kojima Puljak devedesetih godina pjeva ustaške pjesme.

TEKSTUALNI PRIJENOS

Prema anketama na pragu ste ulaska u drugi krug. Kako to komentirate?

Iznimno nam je drago. Veseli nas što progresivni, urbani i transparentni Split prepoznaje ono što artikuliramo. Svaki dan smo na terenu s našim građanima, obilazimo gradske četvrti i nudimo viziju koja bi prekinula loše koalicije koje koče Split. Građani su to prepoznali.

Prema anketi koju je Ipsos puls napravio za Novu TV, Željko Kerum je treći, ali statistička pogreška jest oko četiri posto. U tom smislu postoji šansa da u drugi krug odu Mihanović i Kerum bez obzira na to što ste po anketama trenutačno drugi izbor građana.

Istina. Mi smo toga svjesni i zato neprestano pozivamo birače da izađu na izbore kako bismo završili eru HDZ-a i Keruma. Jedino tako možemo ispuniti naše obećanje i ostvariti program prema kojem bi Split postao ''centar svita''.

Od centra nalijevo u Splitu vlada velika gužva. Tu mislim prije svega na koaliciju Možemo, Pametno i Nove ljevice i SDP-a. Obje opcije po anketama dobivaju respektabilan broj glasova. Jeste li bili u nekoj vrsti pregovora s njima kako bi se lijevi centar mobilizirao i ostvario bolji rezultat na izborima?

Vodili smo pregovore s koalicijom koju predvodi Možemo i nositelj te liste Jakov Prkić jer su sve ankete i sva istraživanja snažno sugerirala da to treba napraviti. Po tom pitanju sada se ništa neće dogoditi jer nismo pronašli zajednički jezik, no vjerujem da će doći do poslijeizborne koalicije sa svim strankama s kojima imamo dodirne točke. Jedino što sad odmah mogu reći jest da u obzir ne dolazi nikakva koalicija koja bi uključivala HDZ i gospodina Željka Keruma. Naš cilj jest stvoriti transparentni Split i vjerujem da će to svi vijećnici podržati jer se radi o borbi za javni interes. Zaustavit ćemo trgovinu i kadroviranje. Dirketori i nadzornici gradskih poduzeća bit će najstručniji ljudi primljeni preko javnog natječaja.

Niste odgovorili na pitanje zašto su propali pregovori s Prkićem i koalicijom Možemo, Pametno i Nova ljevica.

Mislim da oni nisu shvatili potencijal koji koalicija nosi, a s kojom glatko pobjeđujemo HDZ i Keruma. No siguran sam da ćemo u gradskom vijeću surađivati i tvoriti većinu.

Vi ste prije četiri godine bili u sličnoj situaciji kao danas Jakov Prkić. SDP vas je pozivao na ujedinjenje, vi ste odbili pa je na kraju pobjedu odnio HDZ.

To nije posve točno. Naša kandidatkinja na prošlim lokalnim izborima u Splitu osvojila je 20 posto podrške birača, a SDP 8 posto. Mi smo i tada bili najvažnija oporba u Splitu. Sa SDP-om nismo koalirali jer nismo vidjeli prosperitet. U to vrijeme SDP-ov Ivo Baldasar bio je gradonačlenik, a on je, rekao bih, bio najlošiji šef grada u povijesti. Njegov mandat obilježen je nepotizmom, klijentelizmom i korupcijom. Splitski SDP do danas se nije riješio Baldasarovih kadrova i u tom smislu ne vidimo prostor za suradnju. Osim toga, ljudi zaboravljaju da su Ivo Baldasar i Željko Kerum četiri godine proveli u tihoj koaliciji. Nama je to neprihvatljivo.

Koja je vaša vizija Splita? Što možete obećati biračima, na čemu se temelji vaš program?

Prije svega ići ćemo u smjeru zelenog grada i ekološke svijeti. Split je prljav grad i treba ga očistiti. Problem zbrinjavanja otpada jedan je od gorućih problema. Nakon toga išli bismo u proces izgradnje javnih garaža jer u Splitu obilato nedostaju parkirališna mjesta. Dovršit ćemo projekt Žnjan, a imamo i gotov projekt za izgradnju tehnološkog centra na Dračevcu kojeg bismo financirali sredstvima iz EU fondova. Isto tako, odmah ćemo reorganizirati gradske tvrtke i uvesti kontrolu rada i spriječiti bilo kakav oblik nepotizma i klijentelizma. Ja bih također na sebe preuzeo izradu dugoročne strategije grada pa bismo pri kraju prve godine mandata išli u korjenite izmjene GUP-a u kojem su predviđeni i neki veliki projekti poput izgradnje istočne obale i Kopilice.

Znači ipak u programu imate velike projekte? Od vaših protukandidate često se čuje da se bavite pitanjima poput ekologije i obrazovanja, što se neće reflektirati na život građana.

Naravno da imamo. Građani trebaju shvatiti da su predizborna obećanja jedno, a realizacija drugo. Nijedan ozbiljan investitor ili poduzetnik neće doći u grad koji je pravno i birokratski nesređen. Mi ćemo to promijeniti. Mi se ne bojimo investitora i poduzetnika. Mi smo za liberalnu ekonomiju, ali sa socijalnom osjetljivošću.

Dosta ste fokusirani i na obrazovanje.

Naravno. Naša misija jest osigurati svakom kvartu školu, dvoranu i kuhinju kako bi djeca imala topli obrok. Imamo nekoliko primjera izgradnje novih kvartova u Splitu gdje škole uopće nisu bile predviđene nego se prvo ide u gradnju stanova, a onda se dogodi problem jer djeca nemaju gdje ići u školu. Mislim da ne treba trošiti riječi na to da djeca moraju imati adekvatne uvjete i dostupnost obrazovanja. To je jedna od naših važnijih točaka. Novac bismo namakli iz Vladina plana oporavka koji podrazumijeva takve investicije. Međutim, novac neće doći sam. Treba sjesti i napisati projekte.

U Splitu su gorući problem i cijene nekretnina. Split je treći najskuplji grad u Europi. Mnogi građani bježe iz centra grada i sele na periferiju, a mladima je kupnja stana u gradu nemoguća misija...

Mi ćemo u roku od 6 mjeseci nakon što dođemo na vlast krenuti s izgradnjom stanova za mlade koji će se bazirati na modelu dugoročnog najma. To ćemo realizirati na gradskim zemljištima u istočnim dijelovima grada (Kila, Sirobuja). Pojedine gradske tvrtke namjeravamo transformirati i osposobiti da se bave takvim projektima.

Biste li kao gradonačlenik sudjelovali na obljetnici HOS-a kao, recimo, SDP-ov Ivo Baldasar?

Ne. Mislim da taj događaj nije primjeren modernom društvu. Mislim da je i danas Baldasar svjestan koliko je pogriješio.

Nedavno je procurila snimka na kojoj ste 1994. godine na jednoj svadbi pjevali ustaške pjesme? Kako to komentirate? Je li vam to pomoglo ili odmoglo?

To je jedna neugodna epizoda koju ne mogu opravdati i nisam htio uopće pokušati to braniti. Ispričao sam se. Postupke iz prošlosti ne mogu mijenjati. Vrijeme ne mogu vraćati.

