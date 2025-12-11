Val nasilja zahvatio grad: Dječaka ubili metkom u glavu, polili benzinom i spalili

Marseille je zahvatio najbrutalniji val nasilja, a u njegovom središtu su sve češće djeca koja postaju i ubojice i žrtve, prenosi BBC. Lokalni dužnosnici stanje u gradu opisuju kao "psychose", odnosno kolektivnu paniku koja se širi kvartovima gdje vladaju narko bande. Sve veća brutalnost ruši i ono malo starih pravila narko-kartela. Francusku je šokirao pronalazak tijela 15-godišnjeg Adela. Njegovo tijelo uočila je skupina djece koja je išla u školu, upravo u trenutku kada su njegovi roditelji krenuli prijaviti nestanak.

Dječak je ubijen metkom u glavu, potom poliven benzinom i spaljen, a netko je sve i snimio. U Marseilleu takvi prizori više nisu iznimka, nego sve učestaliji dio rata bandi koji se seli iz mračnih skloništa na ulice, plaže i stubišta. Francusko Ministarstvo pravosuđa procjenjuje da se u posljednjih osam godina utrostručio broj maloljetnika uključenih u trgovinu drogom. Jedan od članova bande, mladić u ranim dvadesetima koji se predstavio kao Besmrtni, u podzemlje je ušao kao tinejdžer. Kaže da je danas sve drugačije jer su nestali kodovi kriminalnog svijeta i da šefovi sve više koriste djecu, mizerno ih plaćaju i guraju ih u nasilje.

Pokazao je svoj torzo prepun ožiljaka od najmanje četiri metka, rezultat pokušaja atentata od strane suparničke grupe. On tvrdi da danas u Marseilleu vlada potpuna anarhija, a slična upozorenja stižu od odvjetnika, policajaca i aktivista. Atmosfera straha uvukla se u svakodnevni život, a odvjetnici koji su godinama zastupali obitelji žrtava povlače se iz takvih predmeta jer se boje odmazde. Jedna odvjetnica objašnjava da je vladavina prava u gradskim četvrtima potisnuta zbog sve moćnijih bandi. Rekla je i kako više ne osjeća da može zaštititi svoju obitelj.

Aktivisti upozoravaju da djeca svakodnevno gledaju nasilje, slušaju o ubojstvima i navikavaju se na ideju smrti kao dijela normalnog života. Novi val panike dogodio se nakon ubojstva 20-godišnjeg Mehdi Kessacija, policijskog pripravnika koji nije imao nikakve veze s drogom. Šira javnost vjeruje da je ubijen kako bi se poslala poruka njegovu starijem bratu Ahmedu, 22-godišnjem borcu protiv bandi i političaru u usponu.

Ahmed se nalazi pod policijskom zaštitom i priznaje da se bori s osjećajem krivnje jer smatra da je možda trebao odvesti obitelj iz Marseillea. Njegova obitelj već se godinama suočava s nasiljem. Stariji brat Brahim ubijen je 2020. godine, a Ahmed kaže da je nakon pandemije sve ubrzano potonulo. Ubojice su sve mlađe, žrtve također, a stari kriminalni kodeksi potpuno su nestali. Nekoć se nije ubijalo usred dana, niti pred svima, niti su se tijela spaljivala. Danas to, kaže, više ne vrijedi. Policija odgovara intenzivnim operacijama koje naziva sigurnosnim bombardiranjima, brzim i agresivnim upadima u problematične zgrade i kvartove.

Kažu da su zatvorili više od četrdeset točaka za dilanje, ali priznaju da se iste ponovno pojave čim se policija makne. Policijski izvori govore da je Marseille prepun manjih i nestabilnih skupina koje djeluju pod kišobranom veće organizacije, poznate kao DZ Mafia. Ove grupe vode svoje privatne ratove, često s automatskim puškama, a snimke pucnjave svakodnevno kruže društvenim mrežama.

A na terenu je situacija kaotična. Tijekom jedne policijske racije uhićen je 18- godišnjak koji je molio policajce da ga odvedu. Tvrdio je da su ga dileri držali protiv njegove volje i prisilili ga na rad. U podrumu zgrade pronađeno je desetak ampula i vrećica za pakiranje kokaina. Tužitelj Nicolas Bessone kaže da mnogi mladi dolaze u Marseille misleći da će brzo zaraditi zbog oglasa koji kruže društvenim mrežama, ali umjesto toga ali umjesto toga upadaju u spiralu nasilja iz koje se teško mogu izvući.

Industrija droge milijardama eura godišnje hrani francusko podzemlje, a sve češće se oslanja na online regrutiranje, prodaju i dostavu. Tinejdžeri se prisiljavaju na rad kroz izmišljene dugove, prijetnje i brutalna zlostavljanja. Jedna odvjetnica opisala je slučaj mladića koji je nakon škole otet, silovan i prisiljen raditi za grupu pod prijetnjom da će ubiti njegovu obitelj. Na društvenim mrežama droga se oglašava uz glazbu i emojije, a oglasi pozivaju na poslove čuvara i prenositelja po dnevnicama od nekoliko stotina eura.

Lokalni političari krajnje desnice tvrde da je rješenje uvođenje izvanrednog stanja i strožih pravila o imigraciji. Jedan od njih, Franck Alissio, smatra da je problem u broju imigranata. On tvrdi da su većinom stranci dileri i članovi bandi. Međutim, Francuska takve podatke ne prikuplja, stoga je teško potvrditi njegove tvrdnje.

S druge strane, kritičari ga optužuju da iskorištava strah i nesigurnost građana. Novinar i stručnjak za Marseilleovu narko-scenu Philippe Pujol, koji je nakon Kessacijeva ubojstva dobio policijsku zaštitu, opisuje grad kao mjesto u kojem je teror sve prisutniji. Smatra da represija ne rješava uzroke, nego samo gasi požare u društvu koje desetljećima trpi siromaštvo, korupciju i političku nebrigu. Ističe da su mladi koji danas nose oružje često samo djeca koja u sebi nose potpuno drugačije snove, ali ih okruženje gura u nasilje iz kojeg ne vide izlaz.