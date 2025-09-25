UŽIVO Stručnjak o pošasti koja hara Slavonijom: Mislim da nije riječ o nekom specijalnom ratu

Danas u 9 sati na Večernjem TV-U gostuje Dean Konjević, profesor s Veterinarskog fakulteta, a glavna tema bit će afrička svinjska kuga koja je, iako bezopasna za ljude, za svinje nemilosrdna smrtna presuda s mortalitetom do 100%. Bez cjepiva i lijeka, jedina mjera je eutanazija što potvrđuju i scene s velikih farmi gdje su eutanazirane tisuće svinja, a ekonomski gubici su veliki i mjere se u milijunima eura. Hrvatsko svinjogojstvo, koje ionako pokriva tek polovicu potreba je na koljenima, a iz Veterinarske komore upozoravaju kako ovaj izuzetno otporan virus preživljava i u smrznutom mesu. Naime, dok divlje svinje bolest šire sporo, čovjek je može poput požara prenijeti stotinama kilometara u jednom danu, što potvrđuju i žarišta uz prometnice diljem Europe.

Nacionalni krizni stožer pokušava zauzdati širenje bolesti, no šteta je već sada velika. Uspostavljene su zone ograničenja, pojačana je kontrola farmi i naređen odstrel divljih svinja. Ipak, alarmantno je što je virus probio i najsofisticiranije biosigurnosne bedeme, zbog čega se postavlja pitanje jesu li poduzete mjere dovoljne.

"Ono što me prvenstveno zanima su bolesti divljih životinja" kazao je Konjević. "Mi nemamo potpunu kontrolu nad divljim svinjama tako da ne možemo odrediti u potpunosti mjere koje ćemo provesti" dodaje i objašnjava kako ćemo kod divljih svinja imati afričku kugu te da će se ona zadržavati u populaciji istih. "Unutar populacije divljih svinja kuga može uzrokovati i kroničnu i asimptomatsku infekciju. Na našim područjima virus prolazi kroz populaciju koja mu nije u potpunosti idealna. Dakle, to nisu afričke svinje i moguće je da je on malo oslabio vezano uz divlje svinje. To znači da ćemo uvijek imati pozitivne divlje svinje" kazao je stručnjak za Večernji. "Osobno mislim da divlje svinje nisu uzrok virusa, ali mislim da su potencijalni izvor. Virus se dosta teško širi divljim svinjama i ukoliko se poštuju biosigurnosne mjere tada možemo očekivati da se neće širiti dalje" kazao je Konjević.

"Postoji mogućnost širenja virusa sa divljih na domaće svinje. Postoji sustav Animal Disease Information Survailance (ADIS) gdje se moraju prijavljivati slučajevi afričke svinjske kuge. Primjerice u Njemačkoj imaju slučajeve kod divljih svinja ali ne kod domaćih. Dakle ako se poštuju biosigurnosne mjere i spriječi se prijenos dalje on će ostati u populaciji divljih svinja. To nije moguće u potpunosti iskorijeniti. Potpuni odstrijel divljih svinja je praktički nemoguć" rekao je Dean Konjević. "U Hrvatskoj se kuga širi jako brzo. Spadamo u kategoriju zajendo s Ruminjskom, Bugarskom, Srbijom i BiH. To su države koje prijavljuju najviše slučajeva među domaćim svinjama" dodaje.

"Afrička svinjska kuga je vrlo kontagiozna. Milijun je načina kako može ući na farmu" objašnjava Konjević. "Ne bih spekulirao na koji način je kuga ušla unutra. Putevi su mnogobrojni, ali su i kontrole strašne pa je teško reći" dodao je i kazao kako pozdravlja strože mjere ministarstva. "Mi smo 60-ih godina imali pojavu slinovke i šapa. Daleko se brže širi, a uspjeli su je zaustaviti. Poslali su vojsku i policiju i sve životinje i tako dezinficirali i riješili slinavku i šap. Mislim da je Vlada napravila jedan kompromis da olakša poljoprivrednicima i da pokuša kombinirati jedan pristup suzbijanja bolesti i očuvanja stočarstva" rekao je stručnjak. "Možda bi strože mjere i dale jači učinak nego ove do sada" dodao je.

"Svi mi vidimo nekakve borbe i napade, a zapravo poštivanjem zakona i odgovornim ponašanjem mislim da bi napravili najveći korak unaprijed" rekao je. Na pitanje o teoriji zavjere kako se protiv Hrvatske vodi "specijalni rat" kazao je kako smatra da se takvo što ne događa. "Kao znanstvenik smatram kako se neke stvari moraju dokazati da bi bile istinite. Rekao bih da nije riječ o specijalnom ratu već o bolesti koja je vrlo nezgodna i koja se održava u prirodi unutar populacije divljih svinja. Stvar je koliko ćemo mi poštivati biosigurnosne mjere" kazao je Konjević. "Poštivanje zakona i odredbi bi stalo na kraj u velikoj mjeri afričkoj svinjskoj kugi" dodaje.

"Afrička svinjska kuga ide u valovima. Prvi val ima najveću smrtnost" objašnjava profesor Veterine te objašnjava sam tijek bolesti. Na pitanje zašto se sve svinje eutaniziraju iako nisu bolesne i može li se čovjek zaraziti ako pojede meso oboljelesvinje. "Čovjek ne može oboljeti. To je bolest koja obuhvaća samo svinje. Sve svinje se usmrćuju jer postoje različiti stadiji bolesti. Ako je na jednoj farmi bolest, na toj farmi se moraju eutanizirati sve jedinke i zatim slijedi kompletna dezinfekcija i tek nakon određenog vremena je moguće ponovno pokrenuti farmu" rekao je.