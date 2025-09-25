Zbog kuge 53 farme s dvije trećine svinjskog fonda u RH policija čuva 24 sata

Proteklih dana Osječko-baranjska županija postala je novo i najveće žarište afričke svinjske kuge. Svakodnevno se bilježe novi slučajevi. Nakon izbijanja zaraze u više mjesta, kao i na farmi Sokolovac, koja djeluje u sastavu Belja, novi slučajevi bolesti pojavili su se na dvije manje farme u Bijelom Brdu, Lugu i naselju Mece. Tim povodom u Vinkovcima je održana sjednica Stožera Civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije, na kojoj je bio i ministar poljoprivrede David Vlajčić, koji je ponovio kako želi otkloniti i nekoliko mitova poput onog o ubijanju zdravih svinja.

– Kada je jedna svinja na farmi pozitivna, jedini način za borbu protiv ove bolesti jest, prema preporukama cijele znanstvene zajednice, eutanazija te farme – rekao je Vlajčić.

Pozvao je sve posjednike svinja kao i subjekte u lancu proizvodnje da dosljedno i u cijelosti poštuju važeće zakonske propise u vezi s držanjem svinja i provođenjem biosigurnosnih mjera. Ponovio je i kako je pozvao i sve organizatore raznih događanja da se pridržavaju propisanih biosigurnosnih mjera te pozvao i ljude da manje vremena povode u šumi, gdje postoji veća mogućnost za prijenos bolesti. Najavio je i kako će svi lovoovlaštenici i zakupci privatnih lovišta, kao i lovačka društva i Hrvatske šume, morati provoditi naredbu o odstrelu svih divljih svinja, i to bez iznimke.

Na pitanje je li se između suzbijanja žarišta bolesti u Vukovarsko-srijemskoj županiji i njezine pojave u Osječko-baranjskoj županiji izgubilo nekoliko mjeseci za odstrel divljih svinja i provođenje svih drugih biosigurnosnih mjera, Vlajčić je rekao kako se sve vrijeme obavljao odstrel kao i da su se provodile edukacije posjednika svinja. Još jednom je govorio i o, kako je rekao, mogućem specijalnom ratu koji se vodi protiv Hrvatske na ovaj način, ali i napomenuo da nema nikakvih dokaza ni novih okolnosti.

– Institucije tu svakako trebaju raditi svoj posao. Postoje vrlo jasne sumnje onih koji analiziraju izbijanje bolesti u Hrvatskoj. Ne bi bilo ozbiljno uključiti u nacionalni stožer glavnog državnog odvjetnika, ministra unutarnjih poslova i vrh same policije i "slijepih očiju" praviti se kao da se ništa ne događa i da zapravo ne znamo kako je virus ušao u Republiku Hrvatsku i u strogo zaštićenu farmu u biosigurnosnim uvjetima na razini Europske unije – rekao je Vlajčić.

U isto vrijeme vojska veterinara, pod nadzorom veterinarske inspekcije, nastavila je usmrćivati svinje na farmi Sokolovac. Iz Državnog inspektorata doznajemo da ih je s jučerašnjim danom eutanazirano više od 2200 od predviđenih 9829 pa će cijela procedura njihova "neškodljivog zbrinjavanja" s krajnjim odredištem u Agroproteinki, procjenjuje se, potrajati desetak dana.

S obzirom na odluku kriznog stožera, u dvjema ugroženim županijama u kojima je dvije trećine ukupnog svinjskog fonda u Hrvatskoj 53 farme s više od tisuću svinja pod nadzorom su policije 24 sata dnevno, a isto tako i zaražene farme. I izvješće DIRH-a govori kako je u posljednjih mjesec i pol napravljeno oko 400 nadzora na hrvatskim svinjogojskim farmama, od kojih su u 104 uočili nepravilnosti vezane za ilegalnu trgovinu životinja i nepoštivanje biosigurnosnih mjera, za što su predviđene prekršajne kazne od 660 do 13 tisuća eura.